Битва комплектаций. Выбираем оптимальное оснащение GEELY COOLRAY





[1] (базовая), улучшенная Luxury [17] и Flagship [2]. Различия в комплектациях автомобиля есть, однако касаются они электронных опций, систем безопасности и салона. Пока для российских покупателей доступны три из четырех стандартных модификаций Geely Coolray – Comfort(базовая), улучшенная Luxuryи Flagship. Различия в комплектациях автомобиля есть, однако касаются они электронных опций, систем безопасности и салона.





При этом между базовой версией (1.339.990 рублей) и элитной (1.659.990) разница составляет чуть более 300 тысяч рублей, что заставляет автолюбителей задуматься: купить экономичную машину или решиться на улучшенный комфорт? Попробуем более детально изучить разницу в комплектациях Geely Coolray и оценить соотношение цены и качества.

Общие характеристики

Кроссовер Geely Coolray (прототип SX11) – это первый китайский малолитражный SUV [4], созданный на универсальной модульной платформе BMA [5], созданной на основе разработок партнеров из Volvo и допускающей установку больших и мощных моторов. Автомобиль малогабаритен (4.330 х 1.800 х 1.609 мм) и достаточно легкий – в снаряженном состоянии имеет массу до 1415 кг, что удобно для езды в городских условиях, а благодаря клиренсу до 180 мм – комфортен на бездорожье.





Все автомобили Coolray для российского рынка без вариантов - переднеприводные и комплектуются турбированной «тройкой» АМТ 1.5 литра (150 л. с.) с непосредственным впрыском и 7-ступенчатым «роботом». Система тормозов дисковая, подвеска – типа McFerson [6] + торсионная балка, в комплекте – электронный стояночный тормоз и электроусилитель руля.

С точки зрения динамики любая комплектация Geely Coolray абсолютно идентичны: кроссовер способен разгоняться до сотни за 7.9 секунды, поддерживает скорость до 190 км/час, расходует 5.2-7 литров топлива на 100 км. Машина хорошо слушается руля, беспроблемно маневрирует и уверенно держит дорогу.

Экстерьер

В общих чертах внешний дизайн разных комплектаций одинаков – машина выглядит свежо и молодежно, имеет хищный аэродинамичный кузов и яркую оптику с автоматически регулирующимся направлением светового потока. Но только в комплектациях Comfort [1] и Luxury [17] вам придется довольствоваться галогенками, а в дорогой Flagship [2] версии Coolray появляется полностью светодиодная оптика последнего поколения с функцией автоматического включения ближнего света.





Комплектация Flagship [2] имеет некоторые уникальные элементы экстерьера – спортивные тормозные суппорты, металлические накладки на педалях, подсветку передних дверей, зеркал заднего вида и порогов при открывании..





Сравниваем электронное обеспечение

[1] и улучшенной Luxury [17п] предлагается широкий комплект помощников водителя и опций комфорта: Geely Coolray – современный кроссовер, который отвечает мировым стандартам качества, технологичной сложности, безопасности и комфорта. Уже в базовой комплектации Comfortи улучшенной Luxuryпредлагается широкий комплект помощников водителя и опций комфорта:





• круиз-контроль;

• камера заднего вида;

• центральный замок и дистанционный запуск двигателя (смарт-ключ);

• электрический стояночный тормоз (EPB [7]);

• кондиционер;

• подогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя;

• электростеклоподъемники;

• солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира.





В комплектации Flagship [2] вам дополнительно становятся доступными система кругового обзора с камерой (360), автоматическая регулировка режимов вождения в зависимости от погоды и качества дорожного покрытия, электронный ассистент парковки АРА [8] , система бесключевого доступа, однозонный климат-контроль, складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогрев передних и задних сидений с электрорегулировкой в 6 положениях, встроенный видеорегистратор.













Системы безопасности

Системы безопасности у нового Coolray максимально совершенны, многочисленны и почти не уступают технологиям безопасности Volvo, конструкторы которого принимали участие в разработке некоторых модулей китайского кроссовера. Водителя и пассажиров в салоне уже базовой комплектации автомобиля будет защищать целый комплекс ультрасовременных опций:

• система курсовой устойчивости (ESC [9]) с антипробуксовкой TCS[10] + удержание авто при подъеме HHC[11] и уклоне HDC[12];

• антиблокировка тормозов (ABS[13]) + электронное распределение тормозного усилия EBD[14] + помощь при торможении HBA[15];

• встроенная навигация «Эра ГЛОНАСС»;

• блокировка подачи топлива при ДТП;

• задние датчики парковки;

• предупреждение об открытых дверях с автоблокировкой;

• контроль ключа зажигания + превышения скорости + непристегнутых ремней;

• аварийная разблокировка дверей + «детский» замок на задних дверях;

• передние фронтальные подушки безопасности;

• комплект 3-точечных ремней безопасности с преднатяжителями и детские крепления IsoFix [15].





В комплектации Luxury [16] добавлены боковые подушки безопасности, а Flagship [2] имеет в комплекте также шторки безопасности, передние датчики парковки, контроль и блокираторы капота.





Особенности интерьера

Внутреннее оборудование салона Geely Coolray существенно зависит от выбранной комплектации. Это и качество отделки, и уровень шумопоглощения, и дополнительные опции управления и комфорта.





Салон просторен для пяти человек, мягкий и стильный. Оригинальные отделки панели приборов, дверные обшивки, алюминиевая центральная консоль, оригинальная форма сидений с ортопедическими подголовниками – все это располагает к уюту. Кроме того, в базовой комплектации предлагаются:





• регулируемый по вылету и углу наклона компактный и травмобезопасный руль;

• под рулем - переключатели некоторых функций авто, а на передней консоли – селектор переключения режимов движения;

• подогрев передних сидений;

• подсветка зоны ног водителя и переднего пассажира, багажника, бардачка и перчаточного ящика.

• USB [17] -разъемы спереди и USB [17] -выход для пассажиров заднего ряда;

• регулируемые подлокотники переднего ряда и подстаканники на передней консоли.





В комплектации Luxury [16] салон выглядит богаче и дополнен панорамной крышей с люком, солнцезащитными козырьками со встроенными зеркалами и подсветкой, центральным подлокотником и подголовниками заднего ряда сидений, раздельными боковыми лампами освещения задних сидений и электророзеткой в багажнике на 12В. В салоне предусмотрен однозонный климат-контроль, подогрев руля и сидений заднего ряда, а также функция переключения режима вождения.





Комплектация Flagship[2] предлагает более «динамичный» спортивный салон с дорогой обивкой панелей и сидений (кожа и экокожа), металлические накладки на пороги, многоцветную салонную подсветку, полностью цифровую панель приборов с 7-дюймовым дисплеем и широким набором настроек отображения информации, а также багажные сетки, полки для грузов и розетку в багажнике на 12В.

Итоги

Geely Coolray – несомненно, приятный и комфортный автомобиль во всех смыслах, и максимально недорогая машина для своего класса, технических возможностей, динамики и комплектации. На сегодняшний день серьезных «минусов» в кроссовере не найдено – конструкция и установленное оборудование работают безотказно, надежно и функционально, а по уровню комфорта авто ничем не уступает своим конкурентам.

Что касается выбора комплектации Geely Coolray, надо отдать должное конструкторам автомобиля – они предусмотрели несколько вариантов машины, в каждой из которых есть свои очевидные преимущества, ориентированные на определенную категорию покупателей.

Бюджетная Coolray Comfort[1] – авто для молодежи и водителей, которым важна техническая надежность и функциональность, вместительность и проходимость. Более дорогие Luxury [16] и Flagship[2] – комфортные и безопасные машины для «взрослых» водителей и семейных путешествий.





Перевод:

[1] Comfort- (англ.) уют, удобства, транслитерация Комфорт.

[2] Flagship- (англ.) одна из топовых комплектаций Coolray, транслитерация Флэгшип.

[3] SUV - (англ.) спортивно-утилитарный автомобиль, транслитерация СУВ.

[4] BMA - (англ.) первая китайская платформа Geely, транслитерация БМА.

[5] McFerson- (англ.) тип подвески, транслитерация МакФерсон.

[6] EPB - (англ.) электрический стояночный тормоз, транслитерация ЕПБ.

[7] АРА - (англ.) электронный ассистент парковки, транслитерация АПА.

[8] ESC - (англ.) система курсовой устойчивости, транслитерация ЕСЦ.

[9] TCS - (англ.) система антипробуксовки, транслитерация ТЦС.

[10] HHC - (англ.) система удержания авто при подъеме, транслитерация АшАшЦ.

[11] HDC - (англ.) система удержания авто при уклоне, транслитерация АшДЦ.

[12] ABS - (англ.) система антиблокировки тормозов, транслитерация АБС.

[13] EBD - (англ.) система электронного распределения тормозного усилия, транслитерация ЕБД.

[14] HBA - (англ.) система помощи при торможении, транслитерация АшБА.

[15] IsoFix - (англ.) ремни для фиксации детских кресел в салоне автомобиля, транслитерация ИсоФикс.

[16] Luxury- (англ.) сегмент рынка товаров роскоши и услуг класса люкс-премиум, транслитерация Лакшери.

[17] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.



