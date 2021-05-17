Удар и синхронный пируэт двух иномарок в центре Волгограда попал на видео

Происшествия 17.05.2021 14:48
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17.05.2021 14:48
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения автомобилей "Mercedes" и "Kia Rio" в Центральном районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", на опубликованном сегодня видео столкновения двух иномарок видно, как после удара обе машины синхронно разворачиваются и меняют траекторию движения.
Как ранее сообщалось, виновником ДТП стал 34-летний водитель немецкого внедорожника, который следовал по Комсомольскому путепроводу в сторону улицы Невская. При включении разрешающего сигнала светофора водитель "Mercedes" не уступил дорогу "Kia Rio" и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал 32-летний водитель корейской иномарки. Пострадавшего госпитализировали, а оба автомобиля, которые получили серьезные повреждения, с места ДТП увезли эвакуаторы.
Фото и Видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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