Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофит
Экономика 14.05.2021 11:34
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14.05.2021 11:34
На площадке волгоградского «КАУСТИКа» представители законодательных собраний южных регионов РФ впервые познакомились с работой единственного в России современного производства оксида и гидроксида магния. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе.
Посещение промплощадки одного из крупнейших работодателей, экспортеров и налогоплательщиков Волгоградской области состоялось во время выездного заседания комитета по бюджету, налогам и собственности Южно-Российской Парламентской Ассоциации, конференция которой в эти дни проходит в Волгограде. Организатор форума Волгоградская областная Дума, таким способом решила привлечь внимание представителей законодательной власти южных регионов страны к деятельности предприятия, которое не только стабильно работает в нынешних сложных экономических условиях, но и наращивает экспорт своей продукции.
К лидерам растущих поставок за пределы России относятся высокочистые оксид и гидроксид магния, производство которых открылось на площадке волгоградского предприятия несколько лет назад.
В цехе по производству этих химических продуктов депутатам показали современные технологические линии, автоматизированный щит управления, а также процесс упаковки оксида и гидроксида магния в герметичную безопасную тару. Технология производства оксида и гидроксида магния, ориентированная на потребности конкретного потребителя этих химических продуктов, – это собственная разработка специалистов АО «КАУСТИК», защищенная патентами.
Самые известные сферы применения гидроксида магния – кабельная продукция для автомобилей и телекоммуникационных систем, реле, изоляция и соединительные части электрооборудования, напольные покрытия и даже детские игрушки. Оксид магния широко применяется в изготовлении трансформаторных сталей, резинотехнических изделий, в пищевой и фармацевтической индустрии.
Напомним, по итогам прошлого года наибольший рост зарубежных поставок АО «КАУСТИК» пришелся на продукты, изготовленные на основе бишофита. Экспорт гидроксида магния увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 83,7%, оксида магния – более чем в два раза. В целом, в прошлом году волгоградский «КАУСТИК» экспортировал 36 видов своей продукции в 64 страны мира.
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