Телеком 11.05.2021 14:06
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11.05.2021 14:06
«Ростелеком» подвел итоги образовательной онлайн-викторины, которая проходила в течение апреля на сайте газеты «Комсомольская правда – Волгоград». Более 19 000 волгоградцев, в том числе 1530 школьников, проверили свои знания по математике, русскому языку и литературе, истории и обществознанию. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Поддержку просветительской инициативы национального провайдера оказал комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
Наиболее активным школьникам «Ростелеком» вручил грамоты и промокоды на бесплатный доступ к платформе онлайн-образования «Ростелеком. Лицей».
«Интерактивные форматы обучения делают этот процесс более увлекательным. При ответах на вопросы викторины “Ростелекома“ детям пришлось не только вспомнить школьную программу, но и расширить свои знания с помощью дополнительной литературы. Это очень важно, чтобы детям нравилось получать новые знания, ставить перед собой цели и достигать их»,– поделилась Вера Барилова, директор МОУ СШ №98.
Победителями образовательной викторины стали волгоградские школы, ученики которых чаще остальных правильно отвечали на вопросы. Первое место заслужила средняя школа №3 Тракторозаводского района. На втором месте оказалась гимназия №11 Дзержинского района. И замкнула тройку лидеров средняя школа №98 Краснооктябрьского района.
«Проекты в сфере образования – значительная часть социальной политики нашей компании. Чтобы ребятам было интересно приобретать новые знания мы выбираем современные форматы проектов с элементами игры – онлайн викторины, турниры, квесты. В этом мы видим свою просветительскую миссию», – отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Национальный цифровой провайдер специально для помощи учащимся 1-11 классов в освоении школьной программы, подготовки к экзаменам и ЕГЭ предлагает цифровую платформу «Ростелеком Лицей». Все программы обучения соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Помимо образовательного контента на платформе есть раздел «Развивающие курсы». Он знакомит с современными цифровыми технологиями, помогает развивать логику, память и другие полезные навыки.
В волгоградском регионе «Ростелеком» традиционно реализует образовательно-просветительские проекты для всех возрастов. В их числе – «Азбука интернета» для людей старшего возраста, совместные проекты с ВолГУ по работе профильной кафедры и организации практики для студентов, поддержка творческих детей в проекте «Творить, чтобы жить», организация мастер-классов, тематических лекций для воспитанников Волгоградского кванториума и другие.
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