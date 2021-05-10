Волгоградстат: в год пандемии в регионе стало меньше бедных





В Волгоградской области в прошлом году уменьшилось количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, в 2020 году, который в стране прошел под знаком борьбы с пандемией, в регионе насчитывалось 299 тысяч бедных. Это составляет 12% от численности населения Волгоградской области. В 2019 году жителей с доходами ниже прожиточного минимума в регионе было почти 324 тысячи человек, что составляло 12,9% от всего населения. В 2018 году этот показатель был еще больше – 337,5 тысяч человек (13,4%). Но за последние десять лет больше всего бедных фиксировалось в 2011 году – 392,5 тысяч человек, или 14%.

В Волгоградстате также отметили рост среднедушевых доходов населения до 25268,5 тысяч рублей. Подросли, отметили в ведомстве, и реальные денежные доходы – на 0,4% по сравнению с 2019 годом. А вот реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 1,2%.



