Синоптики предрекли летнюю жару в середине мая в Волгоградской области





Жителям Волгоградской области осталось переждать последний ненастный день перед наступлением летней жары. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, завтрашний день в регионе пройдет еще под знаком плохой погоды. Так, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, вечером 10 мая и в ночь на 11 мая в отдельных районах прогнозируют ливни, сильные дожди, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с, днем в отдельных западных районах усиление ветра в порывах 20-25 м/с. Температура воздуха: ночью +3...+8º; днем +12...+17º. В Волгограде температура воздуха: ночью +5...+7º, днем +13...+15º.

Зато в среду потеплеет уже до 20 градусов тепла, а осадки надолго покинут регион. 14 мая воздух прогреется и вовсе до 30 градусов тепла, а 19 мая синоптики пообещали настоящую жару – до +35 градусов.



