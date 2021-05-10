Общество

Синоптики предрекли летнюю жару в середине мая в Волгоградской области

Общество 10.05.2021 15:53
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10.05.2021 15:53


Жителям Волгоградской области осталось переждать последний ненастный день перед наступлением летней жары. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, завтрашний день в регионе пройдет еще под знаком плохой погоды. Так, на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, вечером 10 мая  и в ночь на 11 мая  в отдельных районах прогнозируют ливни, сильные дожди, возможен град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, при грозах порывы до 15-20 м/с, днем в отдельных западных районах усиление ветра в порывах 20-25 м/с. Температура воздуха: ночью +3...+8º; днем +12...+17º. В Волгограде температура воздуха: ночью +5...+7º, днем +13...+15º. 
Зато в среду потеплеет уже до 20 градусов тепла, а осадки надолго покинут регион. 14 мая воздух прогреется и вовсе до 30 градусов тепла, а 19 мая синоптики пообещали настоящую жару – до +35 градусов.

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