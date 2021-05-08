Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителей





Представители Молодежного совета УФНС России по Волгоградской области в преддверии Дня Победы высадили аллею у подножия Мамаева кургана в Волгограде в память защитников Сталинграда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФНС России по региону, молодые деревца березы, калины и рябины символизируют связь поколений, память о тех, кто боролся за мирную жизнь не жалея себя.

«В моей семье воевал прадедушка, в 43-м его наградили медалью за оборону Ленинграда, а через два месяца он погиб в бою. И только спустя 51 год, в 94-м, его останки нашла поисковая бригада, и прадедушка был захоронен. Поэтому я считаю важным не потерять связь поколений и передать своим детям чувство уважения к их предкам, гордость и благодарность за победу в Великой Отечественной войне», - рассказала журналистам член Молодежного совета УФНС России по Волгоградской области Эльвира Жмурина.

Представители актива молодежного совета от лица коллектива налоговых органов Волгоградской области возложили цветы в Пантеоне Славы и у Малой братской могилы на Мамаевом кургане, почтили память героев Великой Отечественной войны.

Фото: УФНС России по Волгоградской области