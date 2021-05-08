Налоговики высадили в Волгограде аллею в честь воинов-победителей

Общество 08.05.2021 13:22
0
08.05.2021 13:22
Представители Молодежного совета УФНС России по Волгоградской области в преддверии Дня Победы высадили аллею у подножия Мамаева кургана в Волгограде в память защитников Сталинграда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФНС России по региону, молодые деревца березы, калины и рябины символизируют связь поколений, память о тех, кто боролся за мирную жизнь не жалея себя.
«В моей семье воевал прадедушка, в 43-м его наградили медалью за оборону Ленинграда, а через два месяца он погиб в бою. И только спустя 51 год, в 94-м, его останки нашла поисковая бригада, и прадедушка был захоронен. Поэтому я считаю важным не потерять связь поколений и передать своим детям чувство уважения к их предкам, гордость и благодарность за победу в Великой Отечественной войне», - рассказала журналистам член Молодежного совета УФНС России по Волгоградской области Эльвира Жмурина.
Представители актива молодежного совета от лица коллектива налоговых органов Волгоградской области возложили цветы в Пантеоне Славы и у Малой братской могилы на Мамаевом кургане, почтили память героев Великой Отечественной войны.
Фото: УФНС России по Волгоградской области
Реклама
В Волгоградской области продолжают хоронить умерших от коронавируса08.05.2021 14:59
Общество 08.05.2021 14:59
В Волгограде из-за работ на ЛОС сужено движение на рокадной дороге08.05.2021 13:00
Общество 08.05.2021 13:00
На ж/д вокзал Волгоград-1 прибыл ретропоезд08.05.2021 11:45
Общество 08.05.2021 11:45
После Дня победы на Волгоградскую область обрушится ураган08.05.2021 10:32
Общество 08.05.2021 10:32
В Волгоградской области за три месяца умерли более 10 тысяч человек08.05.2021 08:59
Общество 08.05.2021 08:59
Волгоградская область примет международный фестиваль архитекторов «Эко-берег»07.05.2021 19:51
Общество 07.05.2021 19:51
Губернатор Волгоградской области отчитался о своих доходах и недвижимости07.05.2021 18:15
Общество 07.05.2021 18:15
#Говорят ветераны: «Ростелеком» и Юга.ру запустили проект с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны07.05.2021 18:07
Общество 07.05.2021 18:07
На Мамаевом кургане в Волгограде завершается подготовка к акции «Свет Великой Победы»07.05.2021 15:14
Общество 07.05.2021 15:14
Карпы, раки и черепахи поселились на Центральной набережной Волгограда07.05.2021 14:07
Общество 07.05.2021 14:07
Осторожно, ремонт: автомобилистов предупредили об опасных участках трасс в Волгоградской области07.05.2021 13:39
Общество 07.05.2021 13:39
Чеканя шаг: в Волгограде подготовились к параду в честь 76-й годовщины Великой Победы (ФОТОРЕПОРТАЖ)07.05.2021 13:18
Общество 07.05.2021 13:18
В Волгограде в честь Дня Победы будут петь и плясать пять часов07.05.2021 11:07
Общество 07.05.2021 11:07
В Волгограде началась генеральная репетиция парада Победы07.05.2021 10:00
Общество 07.05.2021 10:00
На Лысой горе в Волгограде подняли останки трех погибших бойцов Красной Армии06.05.2021 15:58
Общество 06.05.2021 15:58
Реклама