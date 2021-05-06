В Волгоградской области пропала 15-летняя школьница





Третьи сутки в Волгоградской области ищут 15-летнюю Алтынай Сагиндикову, которая ушла из дома в поселке Новостройка Палласовского района ночью 3 мая. Информация о пропаже восьмиклассницы появилась сегодня в социальных сетях, позже ее подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

Ранее Алтынай Сагиндикова уже уходила из дома, но на учете в отделе по делам не совершеннолетних она не состоит. Известно, что за девочкой наблюдают врачи Палласовской ЦРБ из-за расстройства адаптации, которое в большинстве случаев возникает из-за стрессового фактора.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении или перемещениях пропавшей школьницы, просят сообщить информацию по телефонам 02, 102 или +7 (84492) 6-16-89.

Фото: Любовь Сорокина, сообщество "Жесть Волгограда", ВКонтакте.