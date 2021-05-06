В Волгоградской области пропала 15-летняя школьница

Происшествия 06.05.2021 17:37
0
06.05.2021 17:37
Третьи сутки в Волгоградской области ищут 15-летнюю Алтынай Сагиндикову, которая ушла из дома в поселке Новостройка Палласовского района ночью 3 мая. Информация о пропаже восьмиклассницы появилась сегодня в социальных сетях, позже ее подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».
Ранее Алтынай Сагиндикова уже уходила из дома, но на учете в отделе по делам не совершеннолетних она не состоит. Известно, что за девочкой наблюдают врачи Палласовской ЦРБ из-за расстройства адаптации, которое в большинстве случаев возникает из-за стрессового фактора.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении или перемещениях пропавшей школьницы, просят сообщить информацию по телефонам 02, 102 или +7 (84492) 6-16-89.
Фото: Любовь Сорокина, сообщество "Жесть Волгограда", ВКонтакте.
Реклама
Двое человек погибли при взрыве боеприпаса времен ВОВ в Волгоградской области06.05.2021 20:03
Происшествия 06.05.2021 20:03
Выясняли, кто виноват: ДТП на юге Волгограда остановило движение трамваев06.05.2021 18:56
Происшествия 06.05.2021 18:56
Сбежавшего из волгоградской больницы педофила задержали в Крыму06.05.2021 14:00
Происшествия 06.05.2021 14:00
Житель Татарстана спровоцировал тройное ДТП в Волгоградской области06.05.2021 11:28
Происшествия 06.05.2021 11:28
Школьник на мопеде протаранил иномарку на сельской дороге в Волгоградской области06.05.2021 10:59
Происшествия 06.05.2021 10:59
Пензенский дальнобойщик устроил месиво из машин на трассе под Волгоградом06.05.2021 10:31
Происшествия 06.05.2021 10:31
Волгоградские реаниматологи спасают выпавшего из окна 4-летнего мальчика05.05.2021 13:57
Происшествия 05.05.2021 13:57
В Волгограде фальшивые родственники лишили сбережений стариков05.05.2021 10:35
Происшествия 05.05.2021 10:35
На трассе в Волгоградской области – новая жертва05.05.2021 10:26
Происшествия 05.05.2021 10:26
В Волгоградской области пьяный мальчик на мопеде снес дорожный знак05.05.2021 10:14
Происшествия 05.05.2021 10:14
"Знал, где сейф и касса": в Волгограде грабитель супермаркета обстрелял охранников из пневматики04.05.2021 13:56
Происшествия 04.05.2021 13:56
«Что пили?»: в Волгограде сотрудники ДПС задержали 30 пьяных водителей04.05.2021 12:26
Происшествия 04.05.2021 12:26
Двое школьников попали под колеса автомобилей в Волгограде и Волжском04.05.2021 11:26
Происшествия 04.05.2021 11:26
Не справился с управлением: на трассе в Волгоградской области погиб водитель04.05.2021 11:02
Происшествия 04.05.2021 11:02
Водителя BMW наказали за крутые виражи у памятника в Волгограде (ВИДЕО)03.05.2021 19:33
Происшествия 03.05.2021 19:33
Реклама