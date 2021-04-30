21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцев

Общество 30.04.2021 20:24
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30.04.2021 20:24
Пятничные пробки снова парализовали город Волгоград. Как сообщили "ИА Высота 102" автолюбители, гигантский затор образовался от ТЦ "Европа Сити Молл" до моста через Ахтубу. Его длина - 21 километр.
Не лучше выглядит ситуация и на Волжской ГЭС. Пробка начинается от Спартановки. Перед майскими выходными многие волгоградцы отправились на дачи. Однако многочасовое ожидание в дорожных заторах явно испортило предпраздничное настроение.
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