21-километровая пробка испортила праздничное настроение волгоградцев









Не лучше выглядит ситуация и на Волжской ГЭС. Пробка начинается от Спартановки. Перед майскими выходными многие волгоградцы отправились на дачи. Однако многочасовое ожидание в дорожных заторах явно испортило предпраздничное настроение.

Пятничные пробки снова парализовали город Волгоград. Как сообщили "ИА Высота 102" автолюбители, гигантский затор образовался от ТЦ "Европа Сити Молл" до моста через Ахтубу. Его длина - 21 километр.