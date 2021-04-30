ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗ

Экономика 30.04.2021 12:23 Новости компаний
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30.04.2021 12:23 Новости компаний
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную металлургическую компанию (ТМК), прошел День безопасности в металлургии — SteelSafety Day-2021, который проводится ежегодно под эгидой Всемирной ассоциации стали (WorldSteelAssociation).
Аудит охраны труда на предприятии провел директор по производству ТМК Александр Максимов. Вместе с управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым он проинспектировал производственные и вспомогательные структурные подразделения завода, ознакомился с выполнением мероприятий, запланированных годом ранее.
За прошедший период в подразделениях ВТЗ были реализованы 39 проектов по минимизации воздействия опасных производственных факторов. В частности, в трубопрокатном цехе №1 для снижения рисков падения груза оборудована безопасная площадка для осмотра трубной заготовки на участке термической обработки труб. В ряде подразделений для ограничения доступа персонала в опасную зону установлены дополнительные системы 3D-ограждений.
В ходе аудита был отмечен положительный опыт ВТЗ по вовлечению персонала в повышение безопасности на производстве. Так, предприятие ежегодно проводит анкетирование по выявлению рисков на рабочих местах и конкурс среди рабочих на лучшее предложение по улучшению условий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также каждый месяц организует заводской День безопасности.
«Наша стратегическая цель — достижение нулевого травматизма на всех предприятиях компании. Стараемся двигаться к ней планомерно, разрабатывая и внедряя целые комплексы мероприятий по охране труда и снижению рисков. В эффективности этой работы мы смогли убедиться во время Дня безопасности на Волжском трубном заводе», — сказал Александр Максимов.
«SteelSafetyDay впервые прошел на ВТЗ в 2016 году. С тех пор на предприятии произошли значительные положительные изменения. И самое важное: нам удалось достичь максимальной вовлеченности персонала в процессы, связанные с обеспечением безопасности на рабочих местах. В проведении Дня безопасности в металлургии в 2021 году участвовали порядка десяти тысяч человек — как работники завода, так и сотрудники подрядных организаций. Это ключевой аспект в области охраны труда», — отметил Сергей Четвериков.
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