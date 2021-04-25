Здравоохранение 25.04.2021 15:31
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25.04.2021 15:31
Шесть смертей от COVID-19 зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, четверо из шести жертв вируса страдали хроническими заболеваниями эндокринной системы. Общее число людей, не справившихся с ковидом, на сегодняшний день достигло 1077. Среди погибших трое мужчин 79 и 65 лет из Волгограда, 68-летний волжанин. А также трое женщин 63 лет из Волжского, 51-летняя жительница Алексеевского района и 70-летняя камышанка. Всего за сутки диагноз подтвердился у 108 человек, были выписаны из стационаров по выздоровлению 82 пациента.
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