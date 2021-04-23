Скоро не узнаете: волгоградский ЦПКиО активно засаживают

Общество 23.04.2021 11:35
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23.04.2021 11:35
Массовые посадки деревьев продолжаются в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, который с трудом восстанавливается после проведенного ранее благоустройства. Как сообщил ИА "Высота 102" директор парка Андрей Еркин, кроме 190 крупномерных деревьев, которые администрация парка самостоятельно высаживает, здесь появились дополнительно 43 дерева - подарок социально ориентированных организаций. Это деревья от 2 до 6 метров высотой - ели, каштаны, клены, рябины и другие виды.
Для обеспечения общественного порядка и сохранности зеленых насаждений на территории ЦПКиО в настоящее время устанавливают систему видеонаблюдения. Всего на первом этапе в парке планируют подключить 30 видеокамер. Продолжаются работы по устройству системы полива и освещения. Так, на следующей неделе в ЦПКиО установят 39 новых светильников высотой 4 метра.
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