Центральный парк Волгограда при поддержке Сбербанка стал ещё более «зелёным»

Общество 23.04.2021 10:09 Новости компаний
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23.04.2021 10:09 Новости компаний
В Международный день Земли по инициативе СберБанка в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда высадили деревья. Каштаны, рябины, ели, пихты, клены теперь будут украшать парк в центре города.
Инициативу банка поддержало руководство ЦПКиО, а также клиенты банка: ключевые застройщики, агентства недвижимости, образовательные организации высшего образования, представители органов власти, общественных организаций и фондов.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились руководители регионального отделения Сбербанка, Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, лесного хозяйства и экологии, а также центрального городского парка.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Экологическая повестка Сбербанка с каждым днём становится все более актуальной. Мы понимаем, что каждый из нас несёт персональную ответственность за сохранность окружающей среды, благоустройство нашего города. Отмечу, что экологические акции и инициативы объединяют не только наших сотрудников и членов их семей, но и клиентов банка. Совместное мероприятие по посадке деревьев в центральном городском парке сделает наш город ещё более «зеленым».».
Андрей Еркин, генеральный директор ООО Парк: «В настоящее время в волгоградском ЦПКиО ведётся активный этап весенней посадки - это первостепенное мероприятие, которое создаёт определенную зону комфорта для горожан. В этом году планируется высадить более 250 новых деревьев, и мы благодарны команде Волгоградского отделения Сбербанка и его клиентам, которые внесли свой вклад в доозеленение территории городского парка».
Ирина Панина, заместитель председателя Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области: «В январе текущего года между Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и Волгоградским отделением Сбербанка были достигнуты договоренности и подписано соглашение о сотрудничестве в части реализации совместных мероприятий в регионе, которые позволят реализовать цели и задачи, направленные на сохранение окружающей среды и благоустройства городского пространства. Сегодняшняя акция подтверждает тот факт, что соглашение носит не формальный характер, а является отправной точкой для реализации на территории Волгоградской области важных природоохранных проектов».
Мероприятие по посадке деревьев в волгоградском ЦПКиО стало первым добрым подарком городу в этом году в преддверии проекта Зелёный Марафон. Напомним, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в парках 180 городов состоится традиционный забег Сбера. В Волгограде мероприятие пройдет на территории, прилегающей к Музею «Россия - моя история». В этом году цель масштабного проекта банка - привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении. Условия участия и регистрация размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/.
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