Родила и выбросила на мороз: под Волгоградом осудят мать-убийцу

Расследования 22.04.2021 14:26
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22.04.2021 14:26
Завершено расследование уголовного дела об убийстве 40-летней матерью новорожденного ребенка в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
Убийство произошло три года назад в Михайловке. По данным следствия, местная жительница родила в феврале 2018 года девочку, завернула ее в пеленку, упаковала в полиэтиленовый пакет, который оставила между гаражными боксами. Страшную находку обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Эксперты установили, что малышка родилась живой и без патологий, а ее смерть наступила в результате переохлаждения.
Длительное время личность матери-убийцы не могли установить. В марте 2021 года в ходе совместной работы оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по городу Михайловка и следователей Михайловского межрайонного следственного отдела удалось раскрыть убийство. В ходе допроса женщина рассказала следователям, что у нее на иждивении уже есть один ребенок, который болен с рождения и требует постоянного ухода, поэтому она не может трудоустроиться и испытывает финансовые трудности. В 2017 году она вновь забеременела, однако сожитель прекратил с ней отношения. Со слов обвиняемой, она решила избавиться от младенца, опасаясь, что и второй ребенок у неё может родиться с заболеваниями.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Михайловскую межрайонную прокуратуру.
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