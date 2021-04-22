Родила и выбросила на мороз: под Волгоградом осудят мать-убийцу





Завершено расследование уголовного дела об убийстве 40-летней матерью новорожденного ребенка в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Убийство произошло три года назад в Михайловке. По данным следствия, местная жительница родила в феврале 2018 года девочку, завернула ее в пеленку, упаковала в полиэтиленовый пакет, который оставила между гаражными боксами. Страшную находку обнаружили прохожие, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Эксперты установили, что малышка родилась живой и без патологий, а ее смерть наступила в результате переохлаждения.

Длительное время личность матери-убийцы не могли установить. В марте 2021 года в ходе совместной работы оперуполномоченных уголовного розыска ОМВД России по городу Михайловка и следователей Михайловского межрайонного следственного отдела удалось раскрыть убийство. В ходе допроса женщина рассказала следователям, что у нее на иждивении уже есть один ребенок, который болен с рождения и требует постоянного ухода, поэтому она не может трудоустроиться и испытывает финансовые трудности. В 2017 году она вновь забеременела, однако сожитель прекратил с ней отношения. Со слов обвиняемой, она решила избавиться от младенца, опасаясь, что и второй ребенок у неё может родиться с заболеваниями.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Михайловскую межрайонную прокуратуру.



