Общество 21.04.2021 14:45
0
21.04.2021 14:45
За покушение на кражу и угрозу убийством под уголовное преследование попали двое жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, от рук молодых преступников едва не погиб 60-летний мужчина, проживающий в одном из хуторов Урюпинского района.
Пенсионер пояснил, что ночью, услышав шум, он вышел на улицу и заметил двоих незнакомых парней, которые сняли с его автомобиля карбюратор. Увидев хозяина, один из парней спрятался в салоне, а другой стал убегать. Не догнав похитителя, мужчина подобрал запчасть и помчался обратно к машине, надеясь задержать второго. Однако в тот момент, когда он пытался вытащить его из салона, убежавший вернулся и стал поливать его из бутылки бензином, угрожая поджечь. После чего злоумышленникам удалось скрыться. Впоследствии их задержали сотрудники полиции.
Как установили правоохранители, на пожилого мужчину напали 22-летний житель соседнего поселка и его приятель из Новоаннинского района. Они рассказали, что слили в бутылку из чужой легковушки три литра бензина, а заодно отсоединили карбюратор, чтобы его продать.
Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы.
Реклама
Цены на продукты в Волгоградской области не могут остановиться21.04.2021 18:34
Общество 21.04.2021 18:34
Новые фонари установят почти на 7 км волгоградских дорог21.04.2021 17:44
Общество 21.04.2021 17:44
Неделя здоровья прошла вместе с Садами Придонья21.04.2021 15:21
Общество 21.04.2021 15:21
«Нормальная» весна возвращается в хмурый Волгоград21.04.2021 15:20
Общество 21.04.2021 15:20
Коронавирус забрал жизни еще пятерых пожилых жителей Волгоградской области21.04.2021 14:25
Общество 21.04.2021 14:25
Бывшей пациентке больницы в Волгоградской области вернули деньги за покупку лекарств21.04.2021 14:15
Общество 21.04.2021 14:15
Жителя Волгоградской области арестовали за призыв к участию в митинге21.04.2021 13:26
Общество 21.04.2021 13:26
Аллее Героев быть: «ЕвроХим-ВолгаКалий» сделал первый шаг в основании Парка Героев21.04.2021 13:02
Общество 21.04.2021 13:02
«КУБОК ŠKODA»: сильнейшие команды сразятся за звание чемпиона восьмого Международного юношеского хоккейного турнира21.04.2021 12:43
Общество 21.04.2021 12:43
В Волгограде оштрафовали кафе из-за отсутствия рециркуляторов21.04.2021 08:16
Общество 21.04.2021 08:16
В Волгограде активисты борются с руководством рестобара за полувековые туи20.04.2021 17:52
Общество 20.04.2021 17:52
В волгоградском «Роторе» сообщили о смерти организатора матчей20.04.2021 16:10
Общество 20.04.2021 16:10
В Волгограде координатора штаба Навального арестовали на 25 суток20.04.2021 15:27
Общество 20.04.2021 15:27
Сбер запустил цифровую пенсионную витрину20.04.2021 13:25
Общество 20.04.2021 13:25
В Волгограде приостановили ремонт моста через ВДСК из-за плохой погоды20.04.2021 13:06
Общество 20.04.2021 13:06
Реклама