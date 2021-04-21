



За покушение на кражу и угрозу убийством под уголовное преследование попали двое жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по региону, от рук молодых преступников едва не погиб 60-летний мужчина, проживающий в одном из хуторов Урюпинского района.

Пенсионер пояснил, что ночью, услышав шум, он вышел на улицу и заметил двоих незнакомых парней, которые сняли с его автомобиля карбюратор. Увидев хозяина, один из парней спрятался в салоне, а другой стал убегать. Не догнав похитителя, мужчина подобрал запчасть и помчался обратно к машине, надеясь задержать второго. Однако в тот момент, когда он пытался вытащить его из салона, убежавший вернулся и стал поливать его из бутылки бензином, угрожая поджечь. После чего злоумышленникам удалось скрыться. Впоследствии их задержали сотрудники полиции.

Как установили правоохранители, на пожилого мужчину напали 22-летний житель соседнего поселка и его приятель из Новоаннинского района. Они рассказали, что слили в бутылку из чужой легковушки три литра бензина, а заодно отсоединили карбюратор, чтобы его продать.

Фигурантам дела грозит до 5 лет лишения свободы.



