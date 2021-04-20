Общество

К удару стихии готовы: шторм в Волгограде скоро начнется

Общество 20.04.2021 10:43
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20.04.2021 10:43


До начала шторма, который прогнозируется в областном центре к 11:00, все муниципальные дорожные и коммунальные службы Волгограда приведены в режим повышенной готовности. Службы ведут постоянный мониторинг ситуации, на предприятиях проведены внеочередные проверки технического состояния имеющегося автопарка спецтехники, необходимого для ликвидации последствий ураганного ветра и ливня, сообщили ИА "Высота 102" в мэрии. 
По данным Волгоградского ЦГМС с 11:00 с сохранением до конца суток 20 апреля 2021 года, а также ночью и утром 21 апреля на территории региона, в том числе в Волгограде, ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и усилением порывов ветра до 20‒25 м/с.
В связи с прогнозируемыми осадками особое внимание уделено проверке работоспособности городских систем отведения ливневых вод. Ранее специалисты муниципальных предприятий уже провели очистку  ливнеприемных колодцев и решеток ливневой канализации после зимнего периода, чтобы обеспечить эффективное отведение с проезжей части и тротуаров дождевых вод. На предприятиях установлено дополнительное дежурство всех служб, отвечающих за жизнеобеспечение города, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования.
В связи с неблагоприятным прогнозом администрация Волгограда призывает водителей быть бдительными на дорогах, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций, высоких деревьев. Припарковать автомобили необходимо в безопасном месте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. В связи с ожидаемым шквалистым ветром и грозой специалисты не исключают возможных сбоев на наружных инженерных сетях. 
 

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