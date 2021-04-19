Экс-руководитель фонда капремонта Волгоградской области объяснил причину своего увольнения





Алексей Конотопкин, бывший гендиректор УНО «Региональный фонд капремонта», пояснил причину своего ухода с поста руководителя организации. Как сообщил ИА «Высота 102» Алексей Конотопкин в телефонном разговоре, это связано с переходом на новую работу. На какую именно работу переходит бывший руководитель фонда капремонта, Алексей Васильевич ответить отказался, заявив, что не будет это озвучивать раньше времени.

Напомним, Алексей Конотопкин руководил фондом капремонта с 2016 года. На днях он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В администрации Волгоградской области не смогли пояснить, с чем связано такое решение теперь уже бывшего гендиректора организации. Исполняющей обязанности УНО «Региональный фонд капремонта» назначена Татьяна Ускова.



