Общество

Волгоград близок к потере статуса города-миллионника

Общество 17.04.2021 14:08
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17.04.2021 14:08


Население Волгоградской области продолжает уменьшаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Волгоградстата, так, в среднем за 2020  год численность населения  региона составила 2 миллиона 482 тысячи 796  человек. На 1 января прошлого года проживающих в регионе граждан было больше – 2 миллиона 491 тысяча 36 человек. При этом в Волгограде в среднем за 2020 год проживал 1 миллион 6 тысяч 880 человек. А на 1 января 2020 года был 1 миллион 8 тысяч 999 человек. Практически не изменилась за прошлый год численность населения Волжского – 323 тысячи 880 человек. Это всего на 26 человек меньше, чем на 1 января 2020 года.
Самый малонаселенный район Волгоградской области – Нехаевский. В 2020 году там проживали 12 тысяч 627 человек. Больше всего жителей в Городищенском районе – 62 тысячи 217 человек. 

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