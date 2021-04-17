Волгоград близок к потере статуса города-миллионника





Население Волгоградской области продолжает уменьшаться. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленные данные Волгоградстата, так, в среднем за 2020 год численность населения региона составила 2 миллиона 482 тысячи 796 человек. На 1 января прошлого года проживающих в регионе граждан было больше – 2 миллиона 491 тысяча 36 человек. При этом в Волгограде в среднем за 2020 год проживал 1 миллион 6 тысяч 880 человек. А на 1 января 2020 года был 1 миллион 8 тысяч 999 человек. Практически не изменилась за прошлый год численность населения Волжского – 323 тысячи 880 человек. Это всего на 26 человек меньше, чем на 1 января 2020 года.

Самый малонаселенный район Волгоградской области – Нехаевский. В 2020 году там проживали 12 тысяч 627 человек. Больше всего жителей в Городищенском районе – 62 тысячи 217 человек.



