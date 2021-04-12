АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской области





В Волгоградском государственном техническом университете состоялась встреча выпускников с представителями более 40 предприятий региона.

Сотрудники управления по работе с персоналом и социальным вопросам АО «КАУСТИК», будучи представителями одного из крупнейших работодателей региона, встретились с выпускниками опорного ВУЗа области. Как пояснили ИА "Высота 102" на КАУСТИКе, предприятие охотно рассматривает для трудоустройства кандидатуры молодых специалистов, в первую очередь, выпускников профильных факультетов. Работодатель и сам университет предоставляют возможность начать трудовую деятельность не только после получения диплома инженера, но и в период обучения в магистратуре. В прошлом году по итогам такой встречи двадцать два выпускника ВолгГТУ приняли решение связать свою карьеру с АО «КАУСТИК».

Ярмарки вакансий в техническом университете проводятся ежегодно и собирают представителей нескольких десятков крупных и средних предприятий региона из разных сфер деятельности. Студенты в формате диалога с представителями организаций задают интересующие их вопросы об условиях труда и возможностях профессионального роста – многим это помогает определиться с местом работы задолго до получения диплома. Компании заявляют о своих вакансиях и конкурентных преимуществах, привлекая внимание выпускников стабильностью, социальными гарантиями и условиями труда. Работодателям такие встречи позволяют пополнить кадровый состав квалифицированными сотрудниками, а студентам подробнее узнать о предложениях на рынке труда. И, как показывает практика, формат прямого общения студентов с будущими работодателями очень успешен.

Волгоградский государственный технический университет является основным местом подготовки инженерных кадров для АО «КАУСТИК» уже более сорока лет. Соглашение между предприятием и ВУЗом предусматривает взаимодействие в сфере подготовки и переподготовки специалистов, стажировки студентов, повышения квалификации работников «КАУСТИКа». Сотрудничество предприятия и опорного университета с каждым годом приобретает все большую актуальность.



