АО «КАУСТИК» приняло участие в ежегодной ярмарке вакансий опорного ВУЗа Волгоградской области

Общество 12.04.2021 15:57 Новости компаний
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12.04.2021 15:57 Новости компаний
В Волгоградском государственном техническом университете состоялась встреча выпускников с представителями более 40 предприятий региона.
Сотрудники управления по работе с персоналом и социальным вопросам АО «КАУСТИК», будучи представителями одного из крупнейших работодателей региона, встретились с выпускниками опорного ВУЗа области. Как пояснили ИА "Высота 102" на КАУСТИКе, предприятие охотно рассматривает для трудоустройства кандидатуры молодых специалистов, в первую очередь, выпускников профильных факультетов. Работодатель и сам университет предоставляют возможность начать трудовую деятельность не только после получения диплома инженера, но и в период обучения в магистратуре. В прошлом году по итогам такой встречи двадцать два выпускника ВолгГТУ приняли решение связать свою карьеру с АО «КАУСТИК».
Ярмарки вакансий в техническом университете проводятся ежегодно и собирают представителей нескольких десятков крупных и средних предприятий региона из разных сфер деятельности. Студенты в формате диалога с представителями организаций задают интересующие их вопросы об условиях труда и возможностях профессионального роста – многим это помогает определиться с местом работы задолго до получения диплома. Компании заявляют о своих вакансиях и конкурентных преимуществах, привлекая внимание выпускников стабильностью, социальными гарантиями и условиями труда. Работодателям такие встречи позволяют пополнить кадровый состав квалифицированными сотрудниками, а студентам подробнее узнать о предложениях на рынке труда. И, как показывает практика, формат прямого общения студентов с будущими работодателями очень успешен.
Волгоградский государственный технический университет является основным местом подготовки инженерных кадров для АО «КАУСТИК» уже более сорока лет. Соглашение между предприятием и ВУЗом предусматривает взаимодействие в сфере подготовки и переподготовки специалистов, стажировки студентов, повышения квалификации работников «КАУСТИКа». Сотрудничество предприятия и опорного университета с каждым годом приобретает все большую актуальность.
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