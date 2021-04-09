



Центральный парк культуры и отдыха Волгограда преобразят к приезду Ольги Бузовой, «Сплина» и финской группы «Bomfunk MC’S». Подрядчики занялись цветной подсветкой входной группы парка, высадкой зеленых насаждений и установкой площадок для проведения запланированного на конец мая концерта. Об этом сегодня журналистам рассказал гендиректор ООО "Парк" Андрей Еркин, сообщает ИА «Высота 102» . К началу следующего месяца в ЦПКиО, который страдает от дефицита зелени, планируется высадить порядка 190 деревьев и установить свыше 80 фонарей.





Музыкальный фестиваль «ParkSeason Fest-2021», который был отменен в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией, проведут в два этапа - весной и осенью. Первый концерт состоится 29 мая в ЦПКиО, где выступят известные среди молодежи Ольга Бузова, Клава Кока, Миша Марвин, Krec, RASA и волгоградский коллектив «Папин Олимпос». А популярные группы «Мумий Тролль», «Сплин», «БИ-2», «Каспийский груз» и «Bomfunk MC’S» споют свои хиты на сцене стадиона «Волгоград Арена» и в ЦПКиО 18 сентября.

«Мы решили, что проводить мероприятие со всей заявленной программой в мае еще преждевременно по ряду причин. Поэтому в этом году в Волгограде состоится целых два «ParkSeason Fest-2021», - пояснил директор фестиваля, глава Ассоциации парков России Денис Цуканов.

Также организат оры заявили, что одним из хедлайнеров станет известный тиктокер. Кто именно - пока не разглашается. Несколько тысяч билетов на майский концерт уже раскуплены. Те, кто в прошлом году из-за COVID-19 не попали на праздник музыки, смогут пройти на любой из концертов по старому пропуску.

ООО "Парк", которое выступает концессионером Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, в феврале сменилось руководство. Новый гендиректор признал ошибки прежнего начальства и пообещал ускорить работу по преображению некогда любимой волгоградцами места для прогулок. Напомним, в