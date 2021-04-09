Общество 09.04.2021 17:49
0
09.04.2021 17:49
Центральный парк культуры и отдыха Волгограда преобразят к приезду Ольги Бузовой, «Сплина» и финской группы «Bomfunk MC’S». Подрядчики занялись цветной подсветкой входной группы парка, высадкой зеленых насаждений и установкой площадок для проведения запланированного на конец мая концерта. Об этом сегодня журналистам рассказал гендиректор ООО "Парк" Андрей Еркин, сообщает ИА «Высота 102». К началу следующего месяца в ЦПКиО, который страдает от дефицита зелени, планируется высадить порядка 190 деревьев и установить свыше 80 фонарей.
Музыкальный фестиваль «ParkSeason Fest-2021», который был отменен в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией, проведут в два этапа - весной и осенью. Первый концерт состоится 29 мая в ЦПКиО, где выступят известные среди молодежи Ольга Бузова, Клава Кока, Миша Марвин, Krec, RASA и волгоградский коллектив «Папин Олимпос». А популярные группы «Мумий Тролль», «Сплин», «БИ-2», «Каспийский груз» и «Bomfunk MC’S» споют свои хиты на сцене стадиона «Волгоград Арена» и в ЦПКиО 18 сентября.
«Мы решили, что проводить мероприятие со всей заявленной программой в мае еще преждевременно по ряду причин. Поэтому в этом году в Волгограде состоится целых два «ParkSeason Fest-2021», - пояснил директор фестиваля, глава Ассоциации парков России Денис Цуканов.
Также организаторы заявили, что одним из хедлайнеров станет известный тиктокер. Кто именно - пока не разглашается. Несколько тысяч билетов на майский концерт уже раскуплены. Те, кто в прошлом году из-за COVID-19 не попали на праздник музыки, смогут пройти на любой из концертов по старому пропуску.
Напомним, в ООО "Парк", которое выступает концессионером Центрального парка культуры и отдыха Волгограда, в феврале сменилось руководство. Новый гендиректор признал ошибки прежнего начальства и пообещал ускорить работу по преображению некогда любимой волгоградцами места для прогулок.
Реклама
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта09.04.2021 17:28
Общество 09.04.2021 17:28
ВТБ: россияне на 16% увеличили расходы на весеннее обслуживание автомобилей09.04.2021 16:20
Общество 09.04.2021 16:20
Волгоградцам показали новый облик Сурского сквера09.04.2021 16:15
Общество 09.04.2021 16:15
«Космический» лицей Волгограда размножил Гагарина09.04.2021 16:03
Общество 09.04.2021 16:03
Не должно быть варягов: глава облкомкультуры – о новом директоре волгоградской "Царицынской оперы"09.04.2021 15:33
Общество 09.04.2021 15:33
В Волгограде на ярмарке вакансий работодатели ошарашили студентов своими предложениями09.04.2021 15:04
Общество 09.04.2021 15:04
В Волгограде садовницей «Царицынской оперы» с хорошей зарплатой оказалась дочь директора09.04.2021 14:39
Общество 09.04.2021 14:39
В Волгоградской области почти тысяча человек умерли от коронавируса09.04.2021 12:47
Общество 09.04.2021 12:47
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде09.04.2021 08:51
Общество 09.04.2021 08:51
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Реклама