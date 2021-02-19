Андрей Еркин стал новым генеральным директором компании-концессионера ЦПКиО. Об этом сегодня сообщили местные телеграм-каналы. Новый руководитель ООО «Парк» подтвердил эти сведения ИА «Высота 102». Прежде организацию с момента начала ее работы в Центральном парке культуры и отдыха возглавлял Петр Пигалев.

Еркин также остается директором парка «Раздолье», расположенного в пойме реки Царица. До этого он был заместителем председателя комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области.

«Передо мной, как новым директором предприятия, стоит задача в ближайшие месяцы завершить основные работы на территории парка, вернуть этой площадке облик современного и уютного парка, - говорит Андрей Еркин. - Я понимаю и разделяю недовольство волгоградцев затянувшимися сроками реконструкции ЦПКиО. Это одна из причин, почему я согласился на данное назначение и, уверен, в ближайшее время ситуацию мы изменим».

Как только позволит погода, по словам Еркина, компания приступит к обустройству пешеходных дорожек на тех участках, где эта работа до сих пор не завершена. Также планируется завершение в апреле текущего года обустройства двух интерактивных площадок - водных аттракционов и молодежной зоны.

Андрей Еркин обещает уделить особое внимание озеленению парка, с которым есть серьезные проблемы. «В первую очередь, будем решать вопрос с подрядчиком, предоставившим для высадки партию некачественных зеленых насаждений. Много растений не прижилось – мы их заменим. Весной высадим крупномерные деревья высотой 2-3 метра», - говорит новый руководитель компании. Помимо этого, каждый сезон концессионеры обещают дополнительно подсаживать молодые деревья и кустарники. По словам Еркина, существующей в парке сети орошения недостаточно, в связи с чем планируется расширить систему и проложить новые ветки поливочной системы.

Территорию ЦПКиО ООО «Парк» получило в аренду на 39 лет по итогам конкурсной процедуры. Работы по обустройству зоны отдыха стартовали в 2017 году. В соответствии с заключенным соглашением, территорию парка площадью 23 гектара должны были разделить на 18 тематических зон. В ЦПКиО обещали построить спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк «Казачий курень», два теннисных корта и другие объекты. Однако работа концессионера не раз подвергалась критике со стороны общественности за медлительность и отсутствие существенных позитивных изменений в ЦПКиО, который пока так и не стал для волгоградцев местом притяжения.













