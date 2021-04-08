Экономика

Старт продаж нового объекта в Волгограде. Выгодное время для покупки квартир

Экономика 08.04.2021 08:39 Реклама
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08.04.2021 08:39 Реклама


Компания «Синара-Девелопмент» открыла продажи квартир во втором доме пятой очереди микрорайона «Новый Свет» в Волгограде. «Новый Свет» – проект комплексной застройки от «Синара-Девелопмент», в рамках которого на улицах Малиновского и Тимирязева уже возведено 12 домов, а с 2015 года работает детский сад. Сейчас строится еще два 23-этажных дома комфорт-класса.

В новом доме представлены 252 квартиры площадью от 34,7 до 75,2 кв. м. Все квартиры, в которых от одной до трех комнат, – евроформата, то есть в них предусмотрено объединение кухни и гостиной. В двух- и трехкомнатных квартирах запроектировано по два санузла, в некоторых планировках – гардеробные комнаты. Красивый панорамный вид на город открывается из дома на все стороны света. Новостройка будет иметь собственную газовую котельную, благодаря чему в квартирах всегда обеспечена бесперебойная подача отопления и горячего водоснабжения. А автономность котельной позволит жильцам экономить на коммунальных платежах.
Передача квартир жильцам запланирована на 2 квартал 2023 года. До 30 июня 2021 года квартиру в «Новом Свете» можно купить в ипотеку по сниженной ставке: от 0,7% – для семей, в которых с 2018 года родился еще один ребенок, и от 2,1% – для всех, независимо от семейного статуса и наличия детей.
Подробнее – здесь. 
Планировочные решения в «Новом Свете» максимально ориентированы на семьи с детьми. Даже в однокомнатных квартирах в спальне предусмотрено место для детской кроватки, а просторная кухня-гостиная может стать полноценным местом для работы и встреч с гостями. Теплые лоджии, обустроенные в большинстве квартир, будут являться продолжением пространства кухонь-гостиных. Ощущение единства достигается за счет дверей на лоджии с остеклением в пол. На теплых лоджиях площадью до 4 кв. м можно обустроить рабочее место, зону для отдыха или занятий фитнесом. Для освобождения жилого пространства квартиры от громоздких вещей на каждом этаже и в подвале дома запроектированы индивидуальные кладовые. Также для удобства жильцов на каждом этаже появятся отдельные помещения для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов и санок.



Двор нового комплекса станет лидером микрорайона по разнообразию развлечений. Доминантой является большая песочница, вокруг которой сосредоточатся качели, детский скалодром и деревянный настил, где молодым мамам будет удобно присматривать за малышами и общаться друг с другом. В соответствии с современным трендом на здоровый образ жизни застройщик предусмотрел во дворе воркаут-сектор с турниками и брусьями. Жильцов всех возрастов порадует универсальное поле для футбола и баскетбола с прорезиненным покрытием и трибуной болельщиков. Также отдельно будет обустроена волейбольная площадка. Материалы, из которых изготовлены спортивные площадки, отвечают всем требованиям безопасности.



Приятное впечатление создаст у будущих жильцов и гостей дома холл на первом этаже нового дома. Просторное, светлое пространство будет обустроено по авторскому дизайн-проекту. За большим столом у панорамного окна взрослым будет удобно обсудить что-то с соседями, а детям – встретиться с друзьями в непогоду, чтобы вместе поиграть или порисовать. Также в холле предусмотрена мягкая зона, где можно расположиться в кресле в ожидании гостей или такси, поработать на ноутбуке или просто отдохнуть. Панорамное остекление холла будет выполнено по специальной технологии, защищающей помещение от перегрева. Кроме того, будущие жильцы обязательно оценят консьерж-сервис и комнату гигиены на первом этаже.



По словам коммерческого директора «Синара-Девелопмент» Юрия Старкова, старт продаж – всегда самое выгодное время для покупки квартир. «Приобретая жилье сейчас, покупатели сделают отличную инвестицию в свое будущее. Наши специалисты уделяют большое внимание планировкам квартир, чтобы каждый квадратный метр был функционален. А также мы делаем акцент на организации общественных пространств: главные принципы - это комфорт и безопасность жильцов», – отметил Юрий Старков.


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