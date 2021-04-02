Расследования 02.04.2021 12:23
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02.04.2021 12:23
В покушении на мошенничество в особо крупном размере подозревается 43-летний житель Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурант уголовного дела требовал компенсации упущенной выгоды за выращенный лук, которого в действительности не было. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
По версии следствия, предприимчивый волгоградец приобрел у пенсионеров за 300 тысяч рублей земельный участок площадью 26 га, когда узнал, что на участке нефтепровода в Краснопахаревском сельском поселении Городищенского района будут проводиться ремонтные работы. В последствии он заключил договор аренды земельного участка с ремонтной организацией. А потом мужчина предоставил фиктивные документы, что якобы длительное время на данном участке выращивает лук, в связи с чем необходимо также возместить упущенную выгоду в сумме более 30 миллионов рублей. Однако, как выяснилось позднее, обработка земли на участке обвиняемого не осуществлялась более 20 лет.
Волгоградец даже обратился в суд с иском о взыскании более 12 миллионов рублей якобы затраченных на выращивание лука. В удовлетворении заявленных исковых требований ему было отказано.
Вину в инкриминируемом деянии мужчина признает частично.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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