«Демография подкачала»: в Волгоградской области бывший детский сад выставили на торги





Бывший детский сад в Жирновске выставлен на торги. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Жирновского района, начальная цена здания бывшего детского сада «Родничок» №7, которое находится на улице Ленина, 21, площадью немногим более тысячи квадратных метров на открытом аукционе составит около 4,8 миллиона рублей. Глава Жирновского района Александр Шевченко пояснил, что причиной продажи детского сада стали демографические проблемы, а именно - убыль населения района. «К сожалению, и детей становится меньше. Когда в «Родничке» осталось две группы, детский сад стало нецелесообразно содержать. Детей мы перевели в другие дошкольные учреждения. Сегодня в районе десять действующих детских садов с двумя филиалами. Мы, например, не закрываем детский сад в селе Бородачи, хотя туда ходят всего четыре ребенка», - пояснил глава района. По его словам, никакой очереди в дошкольные учреждения района в настоящее время нет. «Поэтому всех приглашаем на место жительства в наш замечательный район», - заключил глава района.



