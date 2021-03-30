Экономика

ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка

Экономика 30.03.2021 15:31 Новости компаний
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30.03.2021 15:31 Новости компаний


ПСБ запустил акцию «Вместе выгодно» в Волгограде, в рамках которой конвертирует рекомендации своих клиентов в деньги и начисляет по 3 тыс. рублей как предпринимателю, пригласившего на банковское обслуживание другого МСП, так и бизнесмену, открывшему расчетный счет в ПСБ по этой рекомендации. Поделиться ссылкой-приглашением можно в мобильном или интернет-банке, а также в разделе акции на сайте банка. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Для получения вознаграждения достаточно направить партнеру по бизнесу приглашение на открытие в ПСБ расчетного счета, и если он его откроет, пройдя по направленной ему персональной ссылке, то оба смогут получить по 3 тыс. рублей. Количество рекомендаций при этом не ограничено, а клиент ПСБ, владеющий несколькими компаниями, может получить двойной бонус за открытие счета для каждого своего предприятия, следуя этой схеме.
«Аналогичную акцию – «Вместе выгодно» - мы проводили в прошлом году, когда начисляли бонусы действующим клиентам за приглашение новых. В качестве вознаграждения за открытие счета мы предоставляли бесплатное обслуживание, интернет-платежи и смс-уведомления.
Эта акция оказалась очень популярной: наши клиенты смогли сэкономить более 11,5 млн рублей, воспользовавшись бонусами в рамках программы. В этом году мы решили конвертировать бонусы в деньги и предлагаем их не только рекомендателю, но и тому, кто открыл у нас расчетный счет по рекомендации.
Ожидаем, что такая акция заинтересует прежде всего микро и малый бизнес, предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли, которые особенно пострадали в пандемию и сейчас постепенно восстанавливают свою деятельность», – отметил Роман Гаврилов, вице-президент дирекции цифрового бизнеса ПСБ.
Подробности акции здесь.

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