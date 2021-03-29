Банк «Открытие» принял участие в съезде «ОПОРЫ РОССИИ»

Экономика 29.03.2021 14:26
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29.03.2021 14:26
Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова выступила на Х съезде организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», который прошел в Москве 25-26 марта.
В съезде приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, а также представители компаний и финансовых институтов.
В рамках съезда состоялось пленарное заседание, посвященное теме новой регуляторики для малого и среднего бизнеса, а также мерам государственной поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» представил тему цифровизации бизнеса: цифровой индекс и чек-ап бизнеса. Особое внимание Надия Черкасова уделила повышению цифровых навыков предпринимателей по пяти направлениям: каналы передачи и хранения информации, интернет-продажи, информационная безопасность, интеграция в бизнес цифровых технологий и цифровое обучение.
«Цифровая трансформация сейчас происходит во всех областях бизнеса. Наш многолетний партнер – банк «Открытие» – является одним из лидеров в направлении цифровизации. «ОПОРА РОССИИ» поддерживает все цифровые проекты банка. Кроме того, важным направлением совместной работы является повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, а также разработка и внедрение иных программ поддержки. Банк «Открытие» заинтересован в расширении программ, направленных на льготное инвестиционное кредитование малого бизнеса, и что более важно, заинтересован в росте бизнеса своих клиентов», – заявил Александр Калинин.
«92% предпринимателей в России считают, что цифровизация дает преимущества их компании, малый бизнес видит в ней возможности для развития. Один из барьеров на пути освоения технологий – это отсутствие у компаний средств на цифровую модернизацию. И у предпринимателей есть ожидания, что в этом вопросе они могут рассчитывать на поддержку государства», – отметила Надия Черкасова.
Мерам государственной поддержки в разгар пандемии была посвящена отдельная тема пленарного заседания. Банк «Открытие» стал одним из активных участников программ господдержки для предпринимателей. Портфель кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса в рамках таких программ по итогам 2020 года составил 52 млрд рублей – на них приходится 35% всего портфеля МСБ банка.
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