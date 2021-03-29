Экономика

Банк «Открытие» принял участие в съезде «ОПОРЫ РОССИИ»

Экономика 29.03.2021 14:26
0
29.03.2021 14:26


Заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова выступила на Х съезде организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», который прошел в Москве 25-26 марта.
В съезде приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, а также представители компаний и финансовых институтов.
В рамках съезда состоялось пленарное заседание, посвященное теме новой регуляторики для малого и среднего бизнеса, а также мерам государственной поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, банк «Открытие» представил тему цифровизации бизнеса: цифровой индекс и чек-ап бизнеса. Особое внимание Надия Черкасова уделила повышению цифровых навыков предпринимателей по пяти направлениям: каналы передачи и хранения информации, интернет-продажи, информационная безопасность, интеграция в бизнес цифровых технологий и цифровое обучение.
«Цифровая трансформация сейчас происходит во всех областях бизнеса. Наш многолетний партнер – банк «Открытие» – является одним из лидеров в направлении цифровизации. «ОПОРА РОССИИ» поддерживает все цифровые проекты банка. Кроме того, важным направлением совместной работы является повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, а также разработка и внедрение иных программ поддержки. Банк «Открытие» заинтересован в расширении программ, направленных на льготное инвестиционное кредитование малого бизнеса, и что более важно, заинтересован в росте бизнеса своих клиентов», – заявил Александр Калинин.
«92% предпринимателей в России считают, что цифровизация дает преимущества их компании, малый бизнес видит в ней возможности для развития. Один из барьеров на пути освоения технологий – это отсутствие у компаний средств на цифровую модернизацию. И у предпринимателей есть ожидания, что в этом вопросе они могут рассчитывать на поддержку государства», – отметила Надия Черкасова.
Мерам государственной поддержки в разгар пандемии была посвящена отдельная тема пленарного заседания. Банк «Открытие» стал одним из активных участников программ господдержки для предпринимателей. Портфель кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса в рамках таких программ по итогам 2020 года составил 52 млрд рублей – на них приходится 35% всего портфеля МСБ банка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Экономика
29.03.2021 17:43
Экономика 29.03.2021 17:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2021 16:34
Экономика 29.03.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.03.2021 15:24
Экономика 29.03.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2021 15:28
Экономика 27.03.2021 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2021 09:44
Экономика 27.03.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2021 17:36
Экономика 26.03.2021 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2021 16:32
Экономика 26.03.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.03.2021 15:51
Экономика 26.03.2021 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2021 13:36
Экономика 26.03.2021 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 19:24
Экономика 25.03.2021 19:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 18:02
Экономика 25.03.2021 18:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 16:23
Экономика 25.03.2021 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 16:16
Экономика 25.03.2021 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 11:48
Экономика 25.03.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2021 11:00
Экономика 25.03.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:03
Wink набирает обороты: количество пользователей мультимедийного сервиса от «Ростелекома» в волгоградском регионе приближается к 200 тысячамСмотреть фотографии
18:02
В Волгограде усиливается речное сообщение с островом СарпинскийСмотреть фотографии
17:24
Без права на свободу: убийцу полицейского в Волгограде посадят пожизненноСмотреть фотографии
17:00
Сбербанк в Волгограде отметил лучших в окружном этапе конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Танковый биатлон»Смотреть фотографии
16:54
У главного тренера волгоградского «Ротора» появится «двойник»Смотреть фотографии
16:34
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает об СНТ-должникахСмотреть фотографии
16:25
Волгоградским казакам пошьют новую форму к параду Победы в МосквеСмотреть фотографии
15:10
Билайн в Волгоградской области сохранит высокие темпы развития сетиСмотреть фотографии
15:05
Минкультуры РФ оценило состояние скульптуры «Родины-матери» после дорогой реставрацииСмотреть фотографии
14:36
В Волгограде «Концессии водоснабжения» запустили новый сервис для юрлицСмотреть фотографии
14:16
На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологовСмотреть фотографии
13:44
В Волгограде продолжают работу «Навигаторы пациента»Смотреть фотографии
13:19
«Как в экшн-фильме»: водитель снегоболотохода идет под суд за таран такси и побои под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус медленно сдает позиции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:26
«Это был песец»: маникюрша похитила из кафе в Волгограде чужую шубуСмотреть фотографии
11:48
Буйный пациент избил женщину-охранника в приемном отделении волгоградской больницы (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:22
Волгоградская область открывает сезон дорожно-строительных работСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде кондуктора автобуса наказали за конфликт с подростком-инвалидомСмотреть фотографии
10:56
Груда железа и битого стекла: под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
10:12
Кто сказал МАУ?: бюджетников Волжского переводят на новые экономические рельсыСмотреть фотографии
07:58
Под Волгоградом коммерсант «озолотился» на пожарном водопроводе для школыСмотреть фотографии
07:58
Ресторан в центре Волгограда оштрафовали из-за проблемы с маскамиСмотреть фотографии
22:12
Старожилы и депутаты сдают руководящие посты в поликлиниках Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:49
Отдыхали на съемной квартире: следователи разбираются со смертельной для школьника вечеринкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:42
«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
Коронавирус забрал жизни пятерых пожилых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Питьевая вода в двух селах Волгоградской области признана опаснойСмотреть фотографии
14:59
Поселковый контейнер в Волгограде освободили от покрышекСмотреть фотографии
14:28
Волгоградка родила мертвую двойню и выкинула ее на мусоркуСмотреть фотографии
13:53
Под Волгоградом «потерялась» автомобильная дорогаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 