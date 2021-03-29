Происшествия 29.03.2021 11:48
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29.03.2021 11:48
Уголовное возбуждено в отношении неадекватного пациента 25-ой больницы в Волгограде, который беспричинно избил сотрудницу охраны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). Задержанный не смог пояснить, зачем он набросился с кулаками на женщину-охранника.
О нападении пьяного мужчины 56-летняя сотрудница ЧОП сообщила в полицию 27 марта. Женщина рассказала, что в холле приемного отделения неизвестный беспричинно нанес ей около десяти ударов кулаками по лицу, голове и груди, а потом скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что преступление совершил доставленный накануне в больницу пациент. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя буйно. Самовольно покинув палату, он направился к выходу и причинил телесные повреждения женщине.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что задержанный работает инженером по технике безопасности в московской компании.
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