









Уголовное возбуждено в отношении неадекватного пациента 25-ой больницы в Волгограде, который беспричинно избил сотрудницу охраны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои). Задержанный не смог пояснить, зачем он набросился с кулаками на женщину-охранника.

О нападении пьяного мужчины 56-летняя сотрудница ЧОП сообщила в полицию 27 марта. Женщина рассказала, что в холле приемного отделения неизвестный беспричинно нанес ей около десяти ударов кулаками по лицу, голове и груди, а потом скрылся. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что преступление совершил доставленный накануне в больницу пациент. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и вел себя буйно. Самовольно покинув палату, он направился к выходу и причинил телесные повреждения женщине.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что задержанный работает инженером по технике безопасности в московской компании.



