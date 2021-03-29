



Два человека, по предварительным данным, пострадали сегодня в результате столкновения грузовика с легковушкой во Фроловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла сегодня на 829 км автодороги Р-22 "Каспий". На данный момент известно, что водитель автомашины "ГАЗ", следующий из Волгограда в Москву, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "Toyota".





От удара грузовик опрокинулся. Помощь медиков понадобилась обоим водителям 1989 и 1976 года рождения. К счастью, в ДТП никто не погиб.



