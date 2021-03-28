"Осталась одна стенка": в Волгоградской области семья лишилась дома из-за печки





Пожар лишил жилища семью в Иловлинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, 27 марта в 05:59 утра на дежурный пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в селе Александровка. На улице Ленина горели кровля, межкомнатные стены и потолок на площади 28 квадратных метров.





Добровольная пожарная команда Бердиевского элеватора ликвидировала огонь в 06:32 утра. Никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания - перекал печи. Целой в доме осталась лишь одна мебельная стенка.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области



