В Волгоградской области сельских детей госпитализировали с «непонятным» вирусом





В селе Сидоры Михайловского городского округа заболели шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет. Симптомы у всех схожие – слабость, температура и рвота. Трое из них накануне госпитализировали в инфекционное отделение областной детской больницы. В настоящее время их состояние стабильное. Дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Еще три ребенка из одной семьи направлены в стационар сегодня утром после осмотра в фельдшерско-акушерском пункте.

Как сообщил ИА «Высота 102» источник в образовательном учреждении, по предварительным данным, у заболевших имеются признаки вирусной инфекции. Точный диагноз будет поставлен по результатам лабораторных исследований.

Медики и санитарные врачи продолжают обследовать контактные лица. У тех, кого уже проверили, схожих симптомов не обнаружено. Управление Роспотребнадзора по региону проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В Сидоры также выехали представители районной власти и профильных ведомств администрации Волгоградской области. Свою проверку организовала и прокуратура Волгоградской области.

В селе Сидоры, население которого составляет порядка 2,5 тысячи человек, есть один детский сад "Тополек" и одна общеобразовательная школа.

За последние несколько недель в Волгоградской области фиксировалось несколько вспышек вирусных инфекций среди детей. Накануне стало известно об отправке на карантин по норовирусу группы детского сада №372 в Тракторозаводском районе. Симптомы заболевания проявились у 8 малышей. В начале марта в Волгограде карантин по ОРВИ объявили в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова, в котором заболело около 40 детей. В областном комитете образования ранее поясняли, что для весеннего периода характерна циркуляция сезонных вирусов.



