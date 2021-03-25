Здравоохранение

В Волгоградской области сельских детей госпитализировали с «непонятным» вирусом

Здравоохранение 25.03.2021 11:43
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25.03.2021 11:43


В селе Сидоры Михайловского городского округа заболели шестеро детей в возрасте от 3 до 11 лет. Симптомы у всех схожие – слабость, температура и рвота. Трое из них накануне госпитализировали в инфекционное отделение областной детской больницы. В настоящее время их состояние стабильное. Дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Еще три ребенка из одной семьи направлены в стационар сегодня утром после осмотра в фельдшерско-акушерском пункте.
Как сообщил ИА «Высота 102» источник в образовательном учреждении, по предварительным данным, у заболевших имеются признаки вирусной инфекции.  Точный диагноз будет поставлен по результатам лабораторных исследований.
Медики и санитарные врачи продолжают обследовать контактные лица. У тех, кого уже проверили, схожих симптомов не обнаружено. Управление Роспотребнадзора по региону проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. В Сидоры также выехали представители районной власти и профильных ведомств администрации Волгоградской области. Свою проверку организовала и прокуратура Волгоградской области.
В селе Сидоры, население которого составляет порядка 2,5 тысячи человек, есть один детский сад "Тополек" и одна общеобразовательная школа.
За последние несколько недель в Волгоградской области фиксировалось несколько вспышек вирусных инфекций среди детей. Накануне стало известно об отправке на карантин по норовирусу группы детского сада №372 в Тракторозаводском районе. Симптомы заболевания проявились у 8 малышей.
В начале марта в Волгограде карантин по ОРВИ объявили в Казачьем кадетском корпусе имени Недорубова,  в котором заболело около 40 детей.  В областном комитете образования ранее поясняли, что для весеннего периода характерна циркуляция сезонных вирусов.

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