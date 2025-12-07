Общество

Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛА

Общество 07.12.2025 07:26
9 беспилотников были уничтожены в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь в регионах России силы ПВО сбили 77 беспилотников. 

Самую массированную атаку - 42 БПЛА - отразили в Саратовской области. Кроме того, были сбиты:

12 беспилотников  – над территорией Ростовской области,

10 – над территорией Республики Крым,

2 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Астраханской области.

1 – над территорией Чеченской Республики.

Напомним, с вечера 6 декабря в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности и ограничения на полеты.



