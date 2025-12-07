Средства ПВО в Волгоградской области отбили ночную атаку 9 БПЛА

9 беспилотников были уничтожены в Волгоградской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за прошедшую ночь в регионах России силы ПВО сбили 77 беспилотников.
Самую массированную атаку - 42 БПЛА - отразили в Саратовской области. Кроме того, были сбиты:
12 беспилотников – над территорией Ростовской области,
10 – над территорией Республики Крым,
2 – над территорией Белгородской области,
1 – над территорией Астраханской области.
Напомним, с вечера 6 декабря в Волгоградской области действует режим беспилотной опасности и ограничения на полеты.