Общество

В Волгограде госжилнадзор отправил недобросовестную УК на покой

Общество 23.03.2021 13:36
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23.03.2021 13:36


УК ООО «Эксплуатационный участок-67» лишили права управлять 88 домами в Красноармейском районе. Как сообщили ИА «Высота102» в пресс-службе областной администрации, данная управляющая компания игнорировала свои обязательства, в связи с чем была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 375 тысяч рублей. С 2019 по 2020 годы госжилнадзор произвел 30 проверок соблюдения обязательных требований УК ООО «Эксплуатационный участок-67». По их результатам были выявлены нарушения по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также качества предоставления коммунальных услуг.  
Теперь собственникам многоквартирных домов нужно будет провести собрание, на котором они выберут новую управляющую компанию. Если жители 88 домов не смогут определиться самостоятельно, то органы местной власти организуют открытый конкурс по отбору УК.  
Напомним, в 2020 году за подобные нарушения 448 многоквартирных домов были исключены из регионального реестра лицензий, а с начала 2021 года - 95.   
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

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