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Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской области

Телеком 16.03.2021 17:11
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16.03.2021 17:11


Для увеличения покрытия сети 4G в Волгоградской области Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи (для базовой станции требуется не более 8-16 квадратных метров). Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
В результате развития сети 4G абоненты получат качественные мобильные сервисы дома, на работе, за городом и в дороге, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.
Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в отдел аренды по телефону+79616750045 или в любое время отправить заявку на электронный адрес  PMarchenko@vlg.beeline.ru
Жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования: прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм.
Абоненты Билайн в Волгоградской области все больше пользуются мобильным интернетом, и новые площадки под базовые станции помогут увеличить емкость сети. За год в регионе трафик в сети 4G вырос на 74%, а потребление мобильного интернета одним пользователем увеличилось на 62%.
В 2020 году Билайн  реализовал масштабный инвестиционный проект по развитию сетевой инфраструктуры в Волгоградской области. Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и других населенных пунктах. Капитальные вложения в инфраструктуру составили 1 млрд. рублей.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

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