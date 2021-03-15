



11 тысяч клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» воспользовались голосовым сервисом для передачи показания счетчиков в феврале. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, с 15 по 25 числа каждого месяца в круглосуточном режиме на звонки волгоградцев отвечает механический приятный женский голос робота «Алёны».

Специалисты компании прозвали систему «Алёнушкой» в честь сотрудницы контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт», которая озвучила робота.

Набрав номер 68-43-88, клиент практически сразу соединяется с сервисом. Благодаря 20-ти каналам телефонной связи время ожидания соединения минимально.

Для персонализации, клиенту нужно будет назвать номер лицевого счета. Если ранее номер телефона указан клиентом в Личном кабинете на сайте компании, то система определит данные обратившегося к ней потребителя автоматически.

После этого абонентам нужно будет подтвердить свой адрес и продиктовать показания счетчика. При перебоях в сетях или иных неполадках с голосовым восприятием, «Алёна» попросит продублировать информацию с помощью клавиатуры.

Для более эффективной работы система несколько раз попросит подтвердить, верны ли переданные показания. После чего занесет их в учет.

«Большинство потребителей, откладывают передачу до 23-25 числа, и закономерно дозвониться до операторов в эти дни труднее, чем обычно», – отмечают в отделе по связям с общественностью компании.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» советует избегать долгих ожиданий в очереди и звонить сразу «Алёне». По словам компании, дистанционная система постоянно модернизируется с целью создания комфорта для клиентов.