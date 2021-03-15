Экономика

«Волгоградэнергосбыт»: робот «Алёна» по телефону запишет показания счетчиков

Экономика 15.03.2021 15:11
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15.03.2021 15:11


11 тысяч клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» воспользовались голосовым сервисом для передачи показания счетчиков в феврале. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, с 15 по 25 числа каждого месяца в круглосуточном режиме на звонки волгоградцев отвечает механический приятный женский голос робота «Алёны».
Специалисты компании прозвали систему «Алёнушкой» в честь сотрудницы контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт», которая озвучила робота.
Набрав номер 68-43-88, клиент практически сразу соединяется с сервисом. Благодаря 20-ти каналам телефонной связи время ожидания соединения минимально.
Для персонализации, клиенту нужно будет назвать номер лицевого счета. Если ранее номер телефона указан клиентом в Личном кабинете на сайте компании, то система определит данные обратившегося к ней потребителя автоматически.
После этого абонентам нужно будет подтвердить свой адрес и продиктовать показания счетчика. При перебоях в сетях или иных неполадках с голосовым восприятием, «Алёна» попросит продублировать информацию с помощью клавиатуры.
Для более эффективной работы система несколько раз попросит подтвердить, верны ли переданные  показания. После чего занесет их в учет.
«Большинство потребителей, откладывают передачу до 23-25 числа, и закономерно дозвониться до операторов в эти дни труднее, чем обычно», – отмечают в отделе по связям с общественностью компании.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» советует избегать долгих ожиданий в очереди и звонить сразу «Алёне». По словам компании, дистанционная система постоянно модернизируется с целью создания комфорта для клиентов. 

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