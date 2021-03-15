



Наивной жертвой очередного вида интернет-мошенничества стал студент из Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» Александр (так зовут молодого человека), знакомство в Telegram с симпатичной девушкой, которая в итоге оказалась мужчиной, обернулось для него потерей месячной стипендии.

По словам Саши, в Telegram-боте его привлекло фото юной особы, которая оказалась не прочь виртуального общения. Сначала беседа шла на отвлеченные темы – о хобби и погоде. Потом дама невзначай обмолвилась о том, как без труда можно заработать в интернете 50-100 тысяч в месяц. Девушка заверила парня в том, что знает тактику выигрыша в казино-боте. Она посетовала на то, что ее там заблокировали, и предложила стать ее компаньоном. Для этого юноша должен зарегистрироваться в программе, после чего она якобы сама положит на его виртуальный счет 1000 рублей, которые превратятся в 12000.

Новоиспеченный игрок, обогащенный полученными знаниями от прекрасной леди, преумножил капитал, затем вывел деньги на сторонний счет. Выигрыш собеседница Александра предложила поделить «по справедливости»: 60% - ей, 40% - ему.

Как чуть позже догадался студент, на самом деле девушка ничего вкладывала, а с помощью механизмов бота "рисовала" на его виртуальном счёте липовые суммы, которые постоянно росли. По завершении игры девушка заявила, что прибылью делиться не собирается, но предложила молодому человеку начать играть самостоятельно.

Воодушевленный Александр, в уме уже потративший все, что еще не заработал, положил на счет 1500 рублей. По досадному «совпадению», как только в казино-боте он доходил до суммы, которую можно снять (это порядка 8800 рублей), наступал проигрыш.

В техподдержке бота молодому человеку посоветовали внести еще один депозит в размере 3500 рублей для успешного получения выигрыша. Тут уже студенту стало окончательно ясно - перед ним мошенники. Ради интереса, он продолжил общение с алчной незнакомкой, пытаясь разведать информацию о схеме обмана людей. В какой-то момент девушка прокололась: стало понятно, что пишет мужчина, и что фото профиля - это приманка. В ходе беседы аферист обмолвился, что наивных простачков, которые попадаются на их удочку, принято называть "мамонтами".

Подобных способов денежного обмана в интернете сегодня тысячи. В Волгоградской области, как и в целом по России, количество совершаемых преступлений в сфере IT-технологий растет ужасающими темпами. Если в 2018 году в регионе полиция выявила около 3000 таких фактов, то в 2020 году – уже более 8500. 70% таких злодеяний совершаются в интернете, 40% - при помощи банковских карт, 30% - с использованием мобильной связи.



