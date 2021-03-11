Трое волгоградцев с ножами и палкой задержаны за угрозы убийством





Полицейские Волгограда задержали троих местных жителей за угрозы убийством. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, мужчин задержали в Красноармейском районе. 43-летний волгоградец угрожал расправой своей 36-летней жене. Он приставил ей нож к шее и угрожал убийством. 37-летний местный житель, вооружившись деревянной палкой, учинил разборки с соседкой за громкую музыку. А 37-летний мужчина выяснял отношения с бывшей женой, угрожая ей кухонным ножом. Со слов подозреваемого, причиной конфликта стала ревность.

В отношении троих волгоградцев возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). За содеянное им грозит до двух лет лишения свободы.



