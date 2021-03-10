Сады Придонья побывали на «Планете детства»

Экономика 10.03.2021 14:25
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10.03.2021 14:25
В Санкт-Петербурге прошла самая важная выставка для родителей и детей - «Планета детства», в которой приняла участие и компания «Сады Придонья». Многие жители и гости Северной столицы смогли познакомиться с продукцией одного из ведущих производителей детского питания и получить консультации у специалистов по интересующим вопросам.
Организатор специализированной выставки «Планета детства» – «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Этот проект давно поддерживают Правительство Санкт-Петербурга и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Компания «Сады Придонья» в третий раз представили свою продукцию на этом мероприятии, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Мы рады, что наши продукты для детей раннего возраста остаются очень востребованными у потребителей, – говорит менеджер по маркетингу категории детское питания Виктория Вахрамеева. – Многие посетители выставки отметили качество, безопасность и биологическую ценность брендов «Сады Придонья» и Nemoloko».
В этом году более 50 компаний представили новинки рынка и популярные товары: детское питание, игрушки, одежду, книги, мебель, спортивные товары и разные услуги.
Посетителей радовал тот факт, что после карантинных ограничений востребованные выставочные мероприятия потихоньку стали оживать, и у родителей малышей появилась возможность узнать много полезной информации о продуктах питания.
Программа выставки была очень насыщенной. На главной сцене проводились встречи с экспертами в области питания, воспитания и психологии. Посетители трехдневного мероприятия стали свидетелями грандиозного праздника с развлекательной культурной программой, модными показами детской одежды от известных брендов и ежедневными розыгрышами призов от участников «Планеты детства». Компания «Сады Придонья» с удовольствием приняла участие в каждом розыгрыше, предложив победителям вкусную, полезную продукцию, а также небольшие сувениры.
Специализированная выставка «Планета детства» проходит с 2001 года. Ежегодно на выставку приезжают тысячи посетителей – будущие родители, семьи с детьми и специалисты. Организаторы утверждают, что интерес к экспозиции растет год от года – подобные встречи помогают определить главные тренды на следующие 365 дней для основных игроков рынка детских товаров и продуктов питания, а для потребителей – это прекрасная возможность из первых уст получить необходимую информацию.
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