Общество

Режим работы Сбербанка с 6 по 9 марта

Общество 05.03.2021 14:05 Новости компаний
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05.03.2021 14:05 Новости компаний


Сбербанк поздравляет клиентов с Международным женским днём и сообщает о режиме работы своих отделений с период с 6 по 9 марта 2021 года
6 марта (суббота) офисы банка будут работать по режиму понедельника, с сокращением работы на 3 часа.
7 марта (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму субботы.
8 марта (понедельник) - выходной день 
9 марта (вторник) — рабочий день по режиму вторника.
Банкоматы и информационно-платёжные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.
Юридические лица с 6 по 8 марта в офисах банка обслуживаться не будут.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте банка.
График работы можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:
 900 (для звонков с мобильных телефонов, звонок бесплатный, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
 8 (495) 500-55-50(для звонков из Москвы);
 8 (800) 555-55-50(для звонков из других городов РФ, бесплатно).
Для юридических лиц информация доступна по номерам:
 0321(для звонков с мобильных телефонов на территории России);
 8(495) 66-55-777(для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);
 8 (800) 55-55-777(для звонков со стационарных городских телефонов);
 а также в мобильном приложении СберБизнес (аутентификацию проходить не нужно).

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