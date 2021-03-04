Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт»: волгоградцам предложили оригинальный вариант подарка на 8 марта

Экономика 04.03.2021 09:30
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04.03.2021 09:30


У мужчин Волгоградской области появилась оригинальная возможность поздравить своих дам с 8 марта – оплатить их счет за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», теперь оплату можно произвести при помощи онлайн-сервиса «Оплата по номеру лицевого счета». Сам номер указан в квитанции на оплату.
Оплата квитанции производится на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» (баннер «Оплатить без регистрации» на Главной странице). 
Первым делом нужно ввести лицевой счет, указать тип платежа, его сумму и адрес электронной почты. Если вы хотите сделать подарок анонимно, то введите собственный адрес почты и чек пришлют только вам.
Оплата пройдет через форму банка-эквайера (Промсвязьбанк) быстро и без комиссии.
«Перечисленные на лицевой счет средства могут пойти на оплату счетов за февраль, а если они уже оплачены – в счет уплаты будущих начислений. Все данные о сделанном перечислении отражаются в Личном кабинете владельца лицевого счета потребителя ПАО «Волгоградэнергосбыт», – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

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