



У мужчин Волгоградской области появилась оригинальная возможность поздравить своих дам с 8 марта – оплатить их счет за электроэнергию. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», теперь оплату можно произвести при помощи онлайн-сервиса «Оплата по номеру лицевого счета». Сам номер указан в квитанции на оплату.

«Оплатить без регистрации» на Главной странице). Оплата квитанции производится на официальном сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» (баннерна Главной странице).

Первым делом нужно ввести лицевой счет, указать тип платежа, его сумму и адрес электронной почты. Если вы хотите сделать подарок анонимно, то введите собственный адрес почты и чек пришлют только вам.

Оплата пройдет через форму банка-эквайера (Промсвязьбанк) быстро и без комиссии.

«Перечисленные на лицевой счет средства могут пойти на оплату счетов за февраль, а если они уже оплачены – в счет уплаты будущих начислений. Все данные о сделанном перечислении отражаются в Личном кабинете владельца лицевого счета потребителя ПАО «Волгоградэнергосбыт», – рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».



