Три человека заживо сгорели в частном доме в Волгоградской области





Тела троих человек обнаружены при разборе завалов сгоревшего дома в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, среди погибших, личности которых устанавливаются, детей нет.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 08:15. В Нехаевском районе в селе Солонки на улице Партизанская по всей площади горел деревянный частный дом с обрушением кровли. Пожар был ликвидирован расчетами опорного поста пожарной части №81 в 09:10. Причину возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту, чтобы не допустить подобных трагедий.