Три человека заживо сгорели в частном доме в Волгоградской области

Происшествия 01.03.2021 10:45
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01.03.2021 10:45
Тела троих человек обнаружены при разборе завалов сгоревшего дома в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, среди погибших, личности которых устанавливаются, детей нет.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного сегодня в 08:15. В Нехаевском районе в селе Солонки на улице Партизанская по всей площади горел деревянный частный дом с обрушением кровли. Пожар был ликвидирован расчетами опорного поста пожарной части №81 в 09:10. Причину возгорания устанавливают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
МЧС просит жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту, чтобы не допустить подобных трагедий.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели людей на пожаре организована доследственная проверка. По предварительным данным, среди погибших 62-летний хозяин жилища и два его приятеля в возрасте 57 и 49 лет. Тела погибших были обнаружены в спальной комнате дома. Там же располагался очаг возгорания. Вероятнее всего, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
На месте происшествия работают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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