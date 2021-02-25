Телеком 25.02.2021 18:09
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25.02.2021 18:09
Аналитики МТС проанализировали мобильный трафик на горнолыжных склонах в Приэльбрусье, Домбае, Архызе, Цее и Ведучи с декабря по февраль. Покататься на лыжах или сноуборде на курортах Северного Кавказа отправились почти в два раза больше абонентов МТС, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.
Безусловным фаворитом можно назвать горнолыжный курорт на Домбае, посетители которого с начала сезона сгенерили в два раза больше трафика, чем те, кто катался на Чегете и Эльбрусе. Самые массовые выходы в интернет зафиксированы здесь по субботам с 10 до 14 часов. Следующие по активности абонентов – трассы Архыза. Завершают рейтинг курорт «Ведучи» и база «Цей».
По данным оператора, активный отдых на Северном Кавказе чаще выбирают мужчины (59%) и молодые люди до 34 лет (47%). К наплыву туристов из других регионов в МТС готовились заранее. Для обеспечения качественной связью местных и приезжих абонентов, в местах отдыха расширили емкость базовых станций, на которых увеличивается нагрузка из-за притока туристов.
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