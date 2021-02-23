Общество

Дикий холод и температурные качели: в Волгоградской области ожидаются морозы до минус 34

Общество 23.02.2021 17:40
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23.02.2021 17:40


Сегодня ночью в Волгоградской области ожидаются морозы от минус 22 до минус 27 градусов, местами температура воздуха понизится от минус 29 до минус 34 градусов по Цельсию. Эту информацию, сообщает ИА «Высота 102», распространило ГУ МЧС по Волгоградской области со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. К счастью, скорость ветра завтра уже снизится до 3-8 метров в секунду. Сегодня порывы достигали 13 метров в секунду. 
Между тем, уже в пятницу, 26 февраля, в Волгоградской области температура воздуха резко повысится и достигнет небольших плюсовых значений днем. Такая погода – с маленьким плюсом днем и небольшим минусом ночью – продлится до начала марта. И только 4 марта, прогнозируют синоптики, начнется небольшое похолодание. 

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