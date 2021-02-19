Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростей

Телеком 19.02.2021 12:27
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19.02.2021 12:27
МегаФон протестировал возможности международной сети 5G-роуминга, увеличив в ходе испытаний скорость мобильной передачи данных до 1,1 Гбит/сек. Результат был зафиксирован в Хельсинки с помощью приложения Speedtestна смартфоне SamsungGalaxy S20 Ultra 5G, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи,в том числе скорости передачи данных – мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.
Тестирование позволило определить текущий потенциал скорости 5G в международном роуминге. В ближайшем будущем гигабитные скорости дадут возможность абонентам получить совершенно новый пользовательский опыт, например, помогут полностью погрузиться в технологии ARи VR, запускать со смартфона видеостриминги в 4К и 8К форматах.
В феврале 2020 года МегаФон первым среди российских операторов предложил своим абонентам международный 5G-роуминг. Сейчас он доступен уже в 17 из 56* стран мира, где сети пятого поколения запущены в коммерческую эксплуатацию: в Бахрейне, Вьетнаме, Гонконге, Китае, Кувейте, Латвии, Монако, Нидерландах, ОАЭ, Румынии, Саудовской Аравии, Тайване, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Южной Корее.
Подключение к сети пятого поколения возможно с использованием любого смартфона с поддержкой этой технологии.В зависимости от модели абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G. По итогам января 2021 года в сети МегаФона зарегистрировано более 200 тыс. таких устройств, за год их количество выросло более чем в 500 раз.
*По данным портала GSMA Intelligence.
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