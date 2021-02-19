«Волгоградэнергосбыт» подтвердил статус гарантирующего поставщика

Экономика 19.02.2021 09:13
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19.02.2021 09:13
Наблюдательный совет НП «Совет рынка» опубликовал решение о сохранении ПАО «Волгоградэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика и скорректировал график погашения задолженности ПАО «Волгоградэнергосбыт» перед поставщиками оптового рынка на 2021 год. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» работает в качестве субъекта оптового рынка и электроэнергии (ОРЭМ) с 2006 года, после того как приступило к исполнению функций гарантирующего поставщика в волгоградском регионе. За это время компания зарекомендовала себя в качестве стабильного партнера участников розничного рынка электроэнергии, обеспечивающего надёжное и бесперебойное энергоснабжение.
В целях стабилизации ситуации на рынке электроэнергетики ПАО «Волгоградэнергосбыт» заключило с партнёрами ряд соглашений о реструктуризации задолженности (около 13 млрд. руб.), подавляющую часть которой составляют долги, образовавшиеся вследствие хронических неплатежей неотключаемых проблемных потребителей из сферы промышленности и ЖКХ. Одно только ОАО-банкрот «Химпром» задолжало за потребленную электроэнергию свыше 4 млрд. руб.
В 2016 году с поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности был согласован график снижения задолженности на ОРЭМ на условиях исполнения 100% текущих платежей и снижения задолженности. За этот период компания выплатила более 2,1 миллиарда рублей без учета пеней, снизив задолженность на 25 процентов. Действующий график предусматривает полное погашение задолженности перед поставщиками оптового рынка до 2028 года.
Кроме того, в соответствии с соглашениями о реструктуризации задолженности, заключенными с сетевыми компаниями, подконтрольными ПАО «Россети», в 2019 – 2020 гг. ПАО «Волгоградэнергосбыт» обеспечило 100% расчеты по текущим платежам, а также погасило задолженность за услуги по передаче электроэнергии более чем на 1 млрд. рублей.
«Выполнение графиков погашения задолженности – один из основных приоритетов нашей компании, – отметил генеральный директор ПАО «Волгоградэнергосбыт» Дмитрий Кауль. – В нынешних условиях эта задача не из простых, но уверен, что последовательные и комплексные меры позволят нам обеспечить выполнение принятых обязательств. Платёжная дисциплина – это основа надежности энергоснабжения потребителей и стабильной работы всей отрасли в регионе».
Справка
Наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческого партнерства Совет рынка» контролирует исполнение участниками оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) правил и регламентов работы на нем. Помимо руководства Минэнерго России и других федеральных ведомств в состав совета входят представители крупнейших энергокомпаний России, таких как ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром Энергохолдинг», ПАО «Т Плюс» и др.
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