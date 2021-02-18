Экономика

ВТБ: в 2021 году каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн

Экономика 18.02.2021 13:55 Новости компаний
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18.02.2021 13:55 Новости компаний


ВТБ расширил сервис онлайн-покупки автомобиля в кредит на всех клиентов банка. Оформление заявки в ВТБ Онлайн теперь доступно и для пользователей iOs. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, технология уже позволила на 15% нарастить долю онлайн-заявок на автокредит, увеличив ежемесячное число анкет в ВТБ Онлайн до 4 тыс. К концу года каждая третья заявка на автокредит будет оформляться онлайн.
Новая возможность стала доступна в ВТБ Онлайн в середине января пользователям системы Android – ВТБ внедрил ее одним из первых на рынке. Всего за месяц работы клиенты отправили свыше 4 тысяч заявок на автокредит, после масштабирования на iOS их ежемесячное число превысит 7 тыс. В результате появления нового канала среднее время заполнения анкет сократилось в 2,5 раза – с 17 до 7 минут. Решение о выдаче заемщик получает за несколько минут и полностью дистанционно.
За первый месяц работы самыми востребованными марками автомобилей по заявкам стали KIA, TOYOTA, LADA, HYUNDAI, SKODA. Наибольшее число запросов на покупку машины в кредит оформляется заемщиками из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга.
«ВТБ сосредоточен на цифровизации бизнес-процессов и переводе автокредитования в онлайн. Важным этапом стала возможность быстро оформить заявку на кредит через мобильное приложение. Это не только упрощает процесс для клиента, но и влияет на ставку – для таких заемщиков мы снижаем ее на 1 п.п. Рассчитываем, что с запуском дополнительного канала общая доля онлайн-заявок в автокредитовании у нас вырастет более чем в 2 раза, до 30% к концу года. При этом уже в первом полугодии мы ставим себе цель полностью перевести покупку автомобиля за счет кредита в онлайн. Уверен, что перспективы рынка – это оформление автокредитов через смартфоны», – отмечает Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ
Новая анкета для оформления заявки на автокредит доступна всем клиентам в ВТБ Онлайн. При оформлении заявки необходимо указать марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего надо будет дать согласие на обработку данных. При одобрении кредита потребуется один раз посетить офис банка или автосалон партнера – для подписания документов.
Приобрести свой автомобиль в кредит или забронировать понравившийся перед такой покупкой можно на сайте ВТБ: банк предлагает собственную витрину транспортных средств, которая включает в себя 19 марок новых авто, а также автомобили с пробегом. В настоящее время на площадке представлен широкий выбор ТС, которые можно приобрести у партнеров банка. 
ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 г. банк выдал более 90 тыс. кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 г. превысил 115 млрд рублей. По итогам января 2021 г. продажи автокредитов на 30% по количеству и на 60% по объему превысили результаты первого месяца 2020 г. – банк выдал 7,3 тыс. автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. 

 

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