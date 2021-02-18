Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраля





МТС Банк проанализировал траты жителей Волгоградской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных за февраль 2020 и 2021 годов показал, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, что самые популярные подарки на 23 февраля – книги, спорттовары и сувениры, а проводить этот день жители региона предпочитают в театрах, кинотеатрах и барах.

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг.Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Подарки защитникам: книга, спорттовары и сувенир

Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в книжных магазинах– 42%. На втором месте – магазины спорттоваров – прирост здесь 39%. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувенирные магазины – 36%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет.





Праздничные развлечения: спектакль, кино и шот

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в театры – количество билетов здесь на 31% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры–рост на 21%.И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 18% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 43% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 10%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывалисьплатежные операции в феврале 2020-2021 годов.

1 Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.



