Телеком

Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраля

Телеком 18.02.2021 12:30
0
18.02.2021 12:30


МТС Банк проанализировал траты жителей Волгоградской области в преддверии Дня защитника Отечества. Анализ собственных данных за февраль 2020 и 2021 годов показал, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба, что самые популярные подарки на 23 февраля – книги, спорттовары и сувениры, а проводить этот день жители региона предпочитают в театрах, кинотеатрах и барах.
День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг.Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.
Подарки защитникам: книга, спорттовары и сувенир
Перед Днем защитника Отечества самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в книжных магазинах– 42%. На втором месте – магазины спорттоваров – прирост здесь 39%. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувенирные магазины – 36%. Здесь к празднику можно найти множество тематических и необычных подарочных наборов на любой вкус и бюджет.

Праздничные развлечения: спектакль, кино и шот
Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в театры – количество билетов здесь на 31% больше, чем в среднем в феврале. Затем идут кинотеатры–рост на 21%.И практически такой же наплыв посетителей в барах, где количество транзакций на 18% выше по сравнению со средними показателями февраля.
Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 43% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 10%.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Волгоградской области. Учитывалисьплатежные операции в феврале 2020-2021 годов.
1 Увеличение количества транзакций по картам клиентов МТС Банка за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями февраля.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Телеком
18.02.2021 10:59
Телеком 18.02.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2021 15:26
Телеком 17.02.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2021 16:57
Телеком 11.02.2021 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2021 10:42
Телеком 10.02.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2021 12:12
Телеком 09.02.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2021 16:55
Телеком 08.02.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2021 10:59
Телеком 04.02.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2021 19:15
Телеком 03.02.2021 19:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.01.2021 10:19
Телеком 29.01.2021 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2021 10:23
Телеком 28.01.2021 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2021 13:05
Телеком 27.01.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2021 12:28
Телеком 26.01.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2021 10:34
Телеком 26.01.2021 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2021 14:23
Телеком 25.01.2021 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.01.2021 10:30
Телеком 21.01.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
13:55
Качинский рынок в Волгограде открылся после пожараСмотреть фотографии
13:27
Идею “Школьного кафе” обсуждают с педагогами и родителями ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Спикер Волгоградской облдумы сравнил бездомных собак с бандитами из 90-хСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраляСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области задержали серийных дачных воришекСмотреть фотографии
10:59
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионахСмотреть фотографии
10:11
Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области водитель погиб, переправившись через замерзший ДонСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торгиСмотреть фотографии
08:03
Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район ТулакаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградское УФАС в период пандемии приняло рекордное количество жалоб на ценыСмотреть фотографии
19:34
Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академияСмотреть фотографии
18:01
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срокСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградском УФАС выявили учреждение-«прокладку» при заключении многомиллионных контрактовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:42
Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестированияСмотреть фотографии
16:34
«Приходит каждую ночь»: похождения хулигана в Волжском попали на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелемСмотреть фотографии
15:54
В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы КазахскойСмотреть фотографии
15:46
«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до КалининградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 