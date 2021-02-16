Экономика

Банк «Открытие», Mastercard и ФК «Спартак-Москва» предложили новую карту для футбольных болельщиков

Экономика 16.02.2021 20:20 Новости компаний
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16.02.2021 20:20 Новости компаний


Банк «Открытие» выпустил карту «Спартак» World Mastercard®. Цель нового  ко-бренда – предоставить болельщикам самого титулованного футбольного клуба страны возможность стать ближе к любимой команде.
Карта «Спартак» – это пропуск в мир футбольных впечатлений на базе карточного флагмана «Открытия» Opencard, который сочетает в себе преимущества двух программ лояльности: банковской программы МАКС и программы лояльности ФК «Спартак-Москва».
Программа «Открытия» МАКС позволяет получить кэшбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории и 1% за все остальные покупки. Бонусную категорию можно ежемесячно менять по своему усмотрению: это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, либо путешествия. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.
Главной особенностью карты «Спартак» является возможность потратить заработанные бонусные рубли на уникальные впечатления от клуба:  оплатив ими полную стоимость товаров и услуг в «Каталоге впечатлений» ФК Спартак-Москва» или до 50% стоимости билетов и атрибутики клуба на сайте www.spartak.com
Среди лотов «Каталога впечатлений» – доступ на закрытые мероприятия с участием футболистов, поход на стадион вместе с легендами клуба, атрибутика с автографами игроков и многие другие активности, о которых мечтает каждый болельщик любимой команды. Посмотреть баланс своего счета в программе «Спартак-Москва» можно в личном кабинете на сайте клуба. При этом общее количество денариев в личном кабинете отображается как сумма бонусных рублей, начисленных в банке, и денариев, начисленных клубом.
Еще одним важным преимуществом карты «Спартак» Mastercard является бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 000 устройств на территории всей страны). Карта «Спартак» заменит в линейке «Открытия» «Карту Гладиатора», при этом действующим клиентам приходить в отделение и перезаключать договор не нужно: переход на новый тарифный план будет осуществлен автоматически.
«Наша новая карта предлагает уникальные возможности болельщикам – как с точки зрения управления своими финансами, так и для поддержки любимой команды. Уверен, что фанаты клуба по достоинству оценят наше новое предложение, – отметил Игорь Гайдаржи, вице-президент, заместитель директора департамента CVM банка «Открытие».Мы намерены активно развивать сотрудничество с ФК «Спартак-Москва» и в ближайшее время готовим к запуску ряд новых совместных проектов».
«Mastercard поддерживает спортивных болельщиков и ценит их вклад в успех любимых команд. В партнерстве с банком «Открытие» и ФК «Спартак» мы создали карту для тех, кто по-настоящему любит спорт и хочет быть еще ближе к своим увлечениям. Мы уверены, что новая карта станет удобным платёжным инструментом и подарит поклонникам футбольного клуба еще больше уникальных впечатлений в программе лояльности», – прокомментировал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.
«Мы рады, что наш стратегический партнер банк «Открытие» запускает новый ко-бренд продукт – банковскую карту «Спартак». Держателям карты станут доступны привилегии программ лояльности и банка, и футбольного клуба. Получая бонусы по новой карте «Спартак», болельщики смогут приобретать эксклюзивные продукты и услуги в магазине впечатлений футбольного клуба, например, джерси любимого игрока с автографом, экскурсию по Тарасовке, видеоконференцию с любимым игроком, посещение матча «Спартака» в компании с легендой клуба и много другое», –  подытожил Антон Фетисов, директор департамента по связям с общественностью ФК «Спартак - Москва».

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