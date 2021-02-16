Пожар на рынке сказался на движение общественного транспорта в Волгограде





Ряд муниципальных маршрутов в Волгограде сейчас работают в измененных границах из-за ограничения движения по улице Качинцев, где тушат крупный пожар на рынке. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в мэрии.

Так, троллейбус №15а работает в границах "пл. им Куйбышева" – "ул. им Землячки". Трамваи со стороны Жилгородка осуществляют движение по маршруту: "Жилгородок – ул. им. Хорошева". Трамвай №10 работает в границах "Детский центр" - "Школа №36".

Трамвай №5 - от ул. Радомской до остановки "Детский центр". Трамвай №7 курсирует в границах "ул. Ким" – "Детский центр". Движение автобуса № 77 организовано через поселок Второй километр.

Сообщение о пожаре на Качинском рынке поступило сегодня в оперативные службы около 14:00. Загорелись торговые ряды, где торговали вещами. В 14:39 огонь локализовали на площади 2000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.