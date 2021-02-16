



Звонки с требованием погасить долги за вывоз мусора стали поступать волгоградцам на сотовые телефоны. При этом некоторые горожане уже заявили, что неоплаченных счетов за обращение с ТКО у них нет, сообщает ИА «Высота 102». В соцсетях данная тема вызвала жаркую дискуссию – одни ее участники возмущены тем, что им звонят на личные номера, другие пишут, что мужской голос автоинформатора им показался угрожающим, третьи – на всякий случай, советуют проверять наличие долгов через базу судебных решений, другие добавили номер в базу спама.

«Мужской голос, не представляясь, монотонно сообщил, что у меня долг за услуги ТКО и меня ждет суд. Повелел перезвонить по этому же номеру и отключился», - такой пост на своей странице в Facebook на днях опубликовала жительница Волгограда Людмила. В комментариях несколько человек написали, что им тоже звонили с того же самого номер - «23-23-23» (Это колл-центр ООО «Управление отходами – Волгоград»).

Аналогичный звонок поступил и волгоградцу Андрею Сазонову, с которым пообщался журналист «Высоты 102». «Не то, чтобы этот голос меня напугал, как пишут другие, но он явно был недружественным. Фокус в том, что у меня нет в собственности жилья и платежки от регоператора мне не приходят, поэтому долга у меня быть не может», - говорит Андрей.

ИА «Высота 102» накануне направило редакционный запрос в ООО «Управление отходами – Волгоград» с просьбой разъяснить ситуацию и, в том числе, сообщить, каким образом в распоряжении компании оказалась база личных телефонов граждан. В соответствии с федеральным законом о СМИ, ответ должен поступить в течение семи дней.



