Экономика

Магазин «Хищник» приглашает волгоградцев за подарками

Экономика 20.02.2021 09:10 Реклама
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20.02.2021 09:10 Реклама


Все меньше времени остается до главного мужского праздника страны — Дня защитника Отечества. Прекрасная половина жительниц Волгограда задается вопросом: что же подарить супругам, отцам, братьям и друзьям? Ведь не так просто угадать, о какой палатке мечтает муж, или разобраться в тонкостях выбора ледобура для зимней рыбалки. А может быть, папа давно собирался купить большой и прочный рюкзак, чтобы летом компанией отправиться в долгожданный поход?
Лучшим решением станет подарочный сертификат номиналом от 500 до 5000 рублей в сети рыболовных магазинов «Хищник». 
Здесь найдется подарок на любой вкус, даже если к рыбалке и охоте душа не лежит. Для любителей загородного отдыха консультанты с радостью предложат мангалы и коптильни.
Те мужчины, кто зимой проводит много времени на свежем воздухе, смогут выбрать необходимое из широкого ассортимента теплой одежды и обуви.
В «Хищнике» найдутся и надувные матрасы, беседки, тенты и шатры, кемпинговая мебель и фонари, чтобы организовать максимальной комфортный отдых на даче или в частном доме.
А уж завзятые охотники и рыбаки точно оценят новые снасти, амуницию и аксессуары для своего хобби!
Сертификат магазина «Хищник» может стать отличным подарком не только для мужчин, но и прекрасных дам к 8 Марта: в ассортименте магазина представлены и женские модели одежды, обуви, термобелья и солнцезащитных очков.

А качественная посуда и термосы пригодятся любому — с ними хоть в поход и на рыбалку, хоть на работу и прогулку с друзьями по заснеженному городу.
Выбирая подарок близким, можно порадовать и себя: с 18 по 28 февраля в сети магазинов «Хищник» распродажа зимнего ассортимента товаров — уйти с пустыми руками будет очень непросто! Подробности можно узнать на сайте или по телефону 8 (800) 250-60-88.
«Хищник» ждет вас! 
В Волжском: 
• ТЦ «Идея» пл. Труда, 2 этаж;
• пр. Ленина, 309.
В Волгограде:
• ул. 39 Гвардейской, 30;
• ул. Колосовая, 29;
• 50 лет Октября, 17;
• ул. Жукова, 58 Б.

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